Харків’янки розцілували ДСНСника за врятованих котів (відео)

У ДСНС України опублікували відео із місця нічного російського удару. На ньому рятувальник передав жінкам врятованих з-під завалів котів.

“Харків. Наші надзвичайні роблять все можливе… і навіть неможливе, щоб врятувати життя. Кожна хвилина і кожен порятунок мають значення”, – підписали відео рятувальники.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Загинула 12-річна дитина, ще 34 особи постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалення конструктиву вдома.