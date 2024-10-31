Харків’янки розцілували ДСНСника за врятованих котів (відео)
У ДСНС України опублікували відео із місця нічного російського удару. На ньому рятувальник передав жінкам врятованих з-під завалів котів.
“Харків. Наші надзвичайні роблять все можливе… і навіть неможливе, щоб врятувати життя. Кожна хвилина і кожен порятунок мають значення”, – підписали відео рятувальники.
Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Загинула 12-річна дитина, ще 34 особи постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалення конструктиву вдома.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, обстріл, спасатели;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 09:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС України опублікували відео із місця нічного російського удару. На ньому рятувальник передав жінкам врятованих з-під завалів котів.".