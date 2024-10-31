Тіло чоловіка дістали з-під завалів у Харкові (відео)

Кількість загиблих внаслідок авіаудару по багатоповерхівці в Харкові зросла до 2 осіб. Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка, повідомили у ДСНС України.

За даними голови ХОВА Олег Синєгубова, загиблому приблизно 25-30 років.

«15-річного хлопчика, який після удару опинився під уламками на першому поверсі, витягти поки не вдалося, рятувальна операція триває», – написав начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Заяв від родичів чи знайомих по ньому не було. Встановлюється його особистість. Щодо 15-річного хлопчика, то продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Залишається інформація про те, що він саме під завалами. І не виключаємо, виходячи з того, що було виявлено тіло чоловіка, по якому не було заяв, що можуть знаходитись інші люди під завалами. Станом на зараз двоє загиблих», – сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Як повідомили правоохоронці, тіло чоловіка виявили під завалами на першому поверсі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Загинула 12-річна дитина, ще 34 особи постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалення конструктиву вдома. 15-річного хлопчика, якого шукали з моменту прильоту по 9-поверхівці, виявили під завалами.