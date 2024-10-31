Тело мужчины достали из-под завалов в Харькове (видео)
Количество погибших в результате авиаудара по многоэтажке в Харькове возросло до 2 человек. Спасатели из-под завалов достали тело погибшего мужчины, сообщили в ГСЧС Украины.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, погибшему примерно 25-30 лет.
«15-летнего мальчика, после удара оказавшегося под обломками на первом этаже, вытащить пока не удалось, спасательная операция продолжается», — написал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Заявлений от родственников или знакомых по нему не было. Устанавливается его личность. Что касается 15-летнего мальчика, то продолжаются аварийно-спасательные работы. Остается информация о том, что он находится под завалами. И не исключаем исходя из того, что было обнаружено тело мужчины, по которому не было заявлений, что могут находиться другие люди под завалами. По состоянию на данный момент двое погибших», — сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Как сообщили правоохранители, тело мужчины обнаружили под завалами на первом этаже.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Погиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. 15-летнего мальчика, которого искали с момента «прилета» по 9-этажке, обнаружили под завалами.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших в результате авиаудара по многоэтажке в Харькове возросло до 2 человек. Спасатели из-под завалов достали тело погибшего мужчины, сообщили в ГСЧС Украины.".