Удар КАБу по 9-поверхівці в Харкові: вже 24 постраждалих (оновлюється)
24 людини постраждали внаслідок “прильоту” КАБу по дев’ятиповерховому будинку у Салтівському районі Харкова ввечері 30 жовтня.
Оновлено о 00:20. До 24 зросла кількість постраждалих.
Оновлено о 23:47. Чотирнадцять людей постраждали, щонайменше троє перебувають під завалами, попередньо, серед них – жінка та дитина. Їх намагаються деблокувати рятувальники.
Оновлено о 23:37. Під завалами знаходиться дитина – рятувальники намагаються її дістати.
Оновлено о 23:31. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед десяти поранених – двоє у тяжкому стані, серед них дитина 11 років. Четверо – у середньому стані, решта – отримали легкі поранення.
На верхніх поверхах під’їзду є заблоковані люди. Ведуться роботи з їхнього порятунку. Медики оглянули десятьох постраждалих. Двоє важких – дитина 11 років та 22-річний чоловік, пише мер Ігор Терехов.
23:23. Як повідомляє мер Ігор Терехов, повністю зруйновані поверхи з шостого по перший. Під завалами можуть бути люди.
Як пише начальник ХОВА Олег Синєгубов, також пошкоджені автомобілі, на місці “прильоту” виникла пожежа.
«Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загоряння», — інформує начальник ХОВА.
Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що КАБ влетів у четвертий поверх будинку у Салтівському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 00:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 людини постраждали внаслідок “прильоту” КАБу по дев’ятиповерховому будинку у Салтівському районі Харкова ввечері 30 жовтня.".