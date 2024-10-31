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Удар КАБу по 9-поверхівці в Харкові: вже 24 постраждалих (оновлюється)

Події 00:20   31.10.2024
Олена Нагорна
Удар КАБу по 9-поверхівці в Харкові: вже 24 постраждалих (оновлюється) Фото: Олег Синєгубов

24 людини постраждали внаслідок “прильоту” КАБу по дев’ятиповерховому будинку у Салтівському районі Харкова ввечері 30 жовтня.

Оновлено о 00:20. До 24 зросла кількість постраждалих.

Оновлено о 23:47. Чотирнадцять людей постраждали, щонайменше троє перебувають під завалами, попередньо, серед них – жінка та дитина. Їх намагаються деблокувати рятувальники.

Оновлено о 23:37. Під завалами знаходиться дитина – рятувальники намагаються її дістати.

Оновлено о 23:31. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед десяти поранених – двоє у тяжкому стані, серед них дитина 11 років. Четверо – у середньому стані, решта – отримали легкі поранення.

На верхніх поверхах під’їзду є заблоковані люди. Ведуться роботи з їхнього порятунку. Медики оглянули десятьох постраждалих. Двоє важких – дитина 11 років та 22-річний чоловік, пише мер Ігор Терехов.

23:23. Як повідомляє мер Ігор Терехов, повністю зруйновані поверхи з шостого по перший. Під завалами можуть бути люди.

Як пише начальник ХОВА Олег Синєгубов, також пошкоджені автомобілі, на місці “прильоту” виникла пожежа.

«Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загоряння», — інформує начальник ХОВА.

Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що КАБ влетів у четвертий поверх будинку у Салтівському районі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 00:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 людини постраждали внаслідок “прильоту” КАБу по дев’ятиповерховому будинку у Салтівському районі Харкова ввечері 30 жовтня.".