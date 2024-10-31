Live
  • Чт 31.10.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.38
  • EUR 44.61

Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)

Происшествия 00:20   31.10.2024
Елена Нагорная
Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется) Фото: Олег Синегубов/Telegram

24 человека пострадали в результате «прилета» КАБа по девятиэтажному дому в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября.

Обновлено в 00:20. До 24 возросло количество пострадавших.

Обновлено в 23:47. Четырнадцать человек пострадали, по меньшей мере трое находятся под завалами, предварительно, среди них — женщина и ребенок. Их пытаются деблокировать спасатели.

Обновлено в 23:37. Под завалами находится ребенок — спасатели пытаются его достать.

Обновлено в 23:31. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, среди десяти раненых — двое в тяжелом состоянии, среди них ребенок 11 лет. Четверо — в среднем состоянии, остальные — получили легкие ранения.

На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Ведутся работы по их спасению. Медики осмотрели десятерых пострадавших. Двое тяжелых — ребенок 11 лет и 22-летний мужчина, пишет мэр Игорь Терехов.

23:23. Как сообщает мэр Игорь Терехов, полностью разрушены этажи с шестого по первый. Под завалами еще могут быть люди.

Как пишет начальник ХОВА Олег Синегубов, также повреждены автомобили, на месте «прилета» возник пожар.

«Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание», — пишет начальник ХОВА.

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что КАБ влетел в четвертый этаж дома в Салтовском районе.

Читайте также: По Купянщине, где есть погибший и пострадавшие, били КАБами и из РСЗО (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)
Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)
31.10.2024, 00:20
Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция
Опубликованы фото 9-этажки в Харькове после удара: идет спасательная операция
31.10.2024, 00:01
Конструктив 9-этажки в Харькове может рухнуть, спасатели рискуют — Синегубов
Конструктив 9-этажки в Харькове может рухнуть, спасатели рискуют — Синегубов
31.10.2024, 00:14
КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов
КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов
30.10.2024, 23:02
Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский
Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский
30.10.2024, 23:44
Новости Харькова – главное 30.10: КАБ разрушил подъезд, ребенок под завалами
Новости Харькова – главное 30.10: КАБ разрушил подъезд, ребенок под завалами
30.10.2024, 23:56

Новости по теме:

23:02
КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов
22:50
Взрывы в Харькове: КАБы упали в двух районах, четверо пострадавших (видео)
21:35
В Харькове слышали взрывы, Синегубов рассказал, куда ударили россияне
18:12
Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
17:55
Авиация РФ сбросила КАБы на пригород Харькова: есть пострадавшие

Вы читали новость: «Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 00:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 человека пострадали в результате «прилета» КАБа по девятиэтажному дому в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября".