Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)

24 человека пострадали в результате «прилета» КАБа по девятиэтажному дому в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября.

Обновлено в 00:20. До 24 возросло количество пострадавших.

Обновлено в 23:47. Четырнадцать человек пострадали, по меньшей мере трое находятся под завалами, предварительно, среди них — женщина и ребенок. Их пытаются деблокировать спасатели.

Обновлено в 23:37. Под завалами находится ребенок — спасатели пытаются его достать.

Обновлено в 23:31. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, среди десяти раненых — двое в тяжелом состоянии, среди них ребенок 11 лет. Четверо — в среднем состоянии, остальные — получили легкие ранения.

На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Ведутся работы по их спасению. Медики осмотрели десятерых пострадавших. Двое тяжелых — ребенок 11 лет и 22-летний мужчина, пишет мэр Игорь Терехов.

23:23. Как сообщает мэр Игорь Терехов, полностью разрушены этажи с шестого по первый. Под завалами еще могут быть люди.

Как пишет начальник ХОВА Олег Синегубов, также повреждены автомобили, на месте «прилета» возник пожар.

«Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание», — пишет начальник ХОВА.

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что КАБ влетел в четвертый этаж дома в Салтовском районе.