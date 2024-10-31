Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)
24 человека пострадали в результате «прилета» КАБа по девятиэтажному дому в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября.
Обновлено в 00:20. До 24 возросло количество пострадавших.
Обновлено в 23:47. Четырнадцать человек пострадали, по меньшей мере трое находятся под завалами, предварительно, среди них — женщина и ребенок. Их пытаются деблокировать спасатели.
Обновлено в 23:37. Под завалами находится ребенок — спасатели пытаются его достать.
Обновлено в 23:31. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, среди десяти раненых — двое в тяжелом состоянии, среди них ребенок 11 лет. Четверо — в среднем состоянии, остальные — получили легкие ранения.
На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Ведутся работы по их спасению. Медики осмотрели десятерых пострадавших. Двое тяжелых — ребенок 11 лет и 22-летний мужчина, пишет мэр Игорь Терехов.
23:23. Как сообщает мэр Игорь Терехов, полностью разрушены этажи с шестого по первый. Под завалами еще могут быть люди.
Как пишет начальник ХОВА Олег Синегубов, также повреждены автомобили, на месте «прилета» возник пожар.
«Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание», — пишет начальник ХОВА.
Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что КАБ влетел в четвертый этаж дома в Салтовском районе.
Читайте также: По Купянщине, где есть погибший и пострадавшие, били КАБами и из РСЗО (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, дім, дом, пострадавшие, прилет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар КАБа по 9-этажке в Харькове: уже 24 пострадавших (обновляется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 00:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 человека пострадали в результате «прилета» КАБа по девятиэтажному дому в Салтовском районе Харькова вечером 30 октября".