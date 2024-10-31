Перші хвилини після удару РФ по будинку на Салтівці (відео)
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео, як правоохоронці надавали допомогу постраждалим зі зруйнованого будинку в Харкові.
«Росія вкотре демонструє своє обличчя, вчиняючи теракти проти мирного населення. Вночі ворог здійснив удар по житловому будинку на Салтівці. Патрульні одразу прибули на місця обстрілів, де надавали домедичну допомогу громадянам та евакуювали зі зруйнованих будинків», – написав Білошицький.
Наразі рятувальна операція триває. Під завалами можуть залишатися люди.
Відео: Олексій Білошицький
Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Загинула 12-річна дитина, ще 34 особи постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалення конструктиву вдома. 15-річного хлопчика, якого шукали з моменту прильоту по 9-поверхівці, виявили під завалами.
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: поліція, рф, салтовка, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео, як правоохоронці надавали допомогу постраждалим.".