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Первые минуты после удара РФ по дому на Салтовке (видео)

Репортаж 12:39   31.10.2024
Виктория Яковенко
Первые минуты после удара РФ по дому на Салтовке (видео) скриншот

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео, как правоохранители оказывали помощь пострадавшим из разрушенного дома в Харькове.

«Россия в очередной раз демонстрирует свое лицо, совершая теракты против мирного населения. Ночью враг нанес удар по жилому дому на Салтовке. Патрульные сразу прибыли на места обстрелов, где оказывали медицинскую помощь гражданам и эвакуировали из разрушенных домов», — написал Белошицкий.

Сейчас спасательная операция продолжается. Под завалами могут оставаться люди.

Видео: Алексей Белошицкий

Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районеПогиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. 15-летнего мальчика, которого искали с момента «прилета» по 9-этажке, обнаружили под завалами.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео, как правоохранители оказывали помощь пострадавшим.".