Первые минуты после удара РФ по дому на Салтовке (видео)
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео, как правоохранители оказывали помощь пострадавшим из разрушенного дома в Харькове.
«Россия в очередной раз демонстрирует свое лицо, совершая теракты против мирного населения. Ночью враг нанес удар по жилому дому на Салтовке. Патрульные сразу прибыли на места обстрелов, где оказывали медицинскую помощь гражданам и эвакуировали из разрушенных домов», — написал Белошицкий.
Сейчас спасательная операция продолжается. Под завалами могут оставаться люди.
Видео: Алексей Белошицкий
Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Погиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. 15-летнего мальчика, которого искали с момента «прилета» по 9-этажке, обнаружили под завалами.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: полиция, рф, салтовка, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео, как правоохранители оказывали помощь пострадавшим.".