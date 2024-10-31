Первые минуты после удара РФ по дому на Салтовке (видео)

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео, как правоохранители оказывали помощь пострадавшим из разрушенного дома в Харькове.

«Россия в очередной раз демонстрирует свое лицо, совершая теракты против мирного населения. Ночью враг нанес удар по жилому дому на Салтовке. Патрульные сразу прибыли на места обстрелов, где оказывали медицинскую помощь гражданам и эвакуировали из разрушенных домов», — написал Белошицкий.

Сейчас спасательная операция продолжается. Под завалами могут оставаться люди.

Видео: Алексей Белошицкий

Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Погиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. 15-летнего мальчика, которого искали с момента «прилета» по 9-этажке, обнаружили под завалами.