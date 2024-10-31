Робота із зарплатами до 75 тис. грн є на Харківщині – вакансії тижня

2429 вакансій актуальні на Харківщині станом на 31 жовтня, повідомили в ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Цього тижня очолює рейтинг вакансія головного юрисконсульта із зарплатою 74800 гривень. Кур’єр зароблятиме 40 тисяч гривень, електромеханік – 30 тисяч.

Налагоджувальник поліграфічного устаткування матиме 29990 гривень, інженер-технолог – 29 тисяч, асистент фізичного терапевта – 25 тисяч, водій тролейбуса – 24985, головний механік – 20 тисяч, біохімік – 19950, експедитор – 18 тисяч.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.