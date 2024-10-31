Работа с зарплатами до 75 тыс. грн есть на Харьковщине — вакансии недели
Инфографика ХОВА
2429 вакансий актуальны на Харьковщине по состоянию на 31 октября, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
На этой неделе возглавляет рейтинг вакансия главного юрисконсульта с зарплатой 74800 гривен. Курьеру предлагают 40 тысяч гривен, электромеханику — 30 тысяч.
Наладчик полиграфического оборудования будет зарабатывать 29990 гривен, инженер-технолог — 29 тысяч, ассистент физического терапевта — 25 тысяч, водитель троллейбуса — 24985, главный механик — 20 тысяч, биохимик — 19950, экспедитор — 18 тысяч.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону: 0800 600 498.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: вакансии, зарплата, работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2429 вакансий актуальны на Харьковщине по состоянию на 31 октября, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".