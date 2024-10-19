Ярмарка вакансий: в харьковских КП полно работы, почему не хватает сотрудников

Специалисты рабочих профессий, дворники и водители. На коммунальных предприятиях Харькова — нехватка кадров, которой способствовали мобилизация и выезд сотрудников за пределы области. На «мужские» вакансии готовы брать женщин, если те отвечают необходимым требованиям. Всем желающим работать обещают освобождение от уплаты коммуналки и другие льготы, а водителей еще и бесплатно обучают. Какие вакансии и зарплаты предлагали на ярмарке в метрополитене и какой работой интересовались люди — в репортаже МГ «Объектив».

Александр Овчаров, посетитель ярмарки вакансий в метро

Пенсия очень маленькая. Где-то 5 тысяч, на которую практически не выживешь. Нужно где-то искать еще работу, чтобы, как говорят, хоть как-то заплатить налоги, тарифы и цены вынести на себе, которые сейчас, к сожалению, в государстве есть.

Такую пенсию кандидат технических наук имеет за почти сорок лет госслужбы и работы преподавателем в харьковском университете Воздушных сил. Еще до полномасштабной он попал под масштабное сокращение кадров в высшей школе. И до сих пор работу не нашел.

Александр Овчаров, посетитель ярмарки вакансий у метро

Что касается высшей школы, еще есть здоровье и мог бы присоединиться и помочь в этом деле, но, как говорят, все сжимается и нет сейчас вакансий в этом секторе.

На ярмарке вакансий, которая во второй раз проходит в метро Харькова, всего выставили 3,5 тысячи предложений от работодателей.

Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости

За год мы имеем тенденцию по увеличению дефицита кадров во многих сферах. Электромонтеров, токарей, слесарей, водителей, фрезеровщиков, специалистов строительной сферы, каменщиков, штукатуров. Не хватает инженеров, юристов, даже не хватает менеджеров, бухгалтеров на многих государственных, коммунальных предприятиях.

В первый день ярмарки работу предлагали представители коммунальных предприятий. Пришло много пенсионеров. В целом 80% тех, кто обращается в центр занятости, — женщины.

Ольга Лойко, замначальника отдела Харьковского филиала Харьковского областного центра занятости

Женщины за 50, те, что подходили, спрашивали. Много уборщиков интересует, в медицинской сфере, возможно, медсестрой или санитаркой. Брошюровщики, библиотекари спрашивали сегодня, продавцы также интересовались, помощник повара. У уборщиков заработная плата начинается от 8 тысяч гривен, от минимальной, и до 15 тысяч может быть. Неквалифицированных вакансий в принципе достаточно много, но не все могут по состоянию здоровья выполнять всю работу.

Всегда есть работа в КП «Харьковблагоустройство». В городе работает более 2 тысяч дворников, а нужно еще 2,5 тысячи. Когда россияне наносят удары, коммунальщики прибывают на ликвидацию последствий практически одновременно с ГСЧСниками.

Марина Волкова, начальник отдела кадров КП «Харьковблагоустройство»

Особенно плохо укомплектованы центральные районы, Северная Салтовка, Пятихатки. Во-первых, у людей есть страх. Это нормально. И, во-вторых, может быть их как-то смущает заработная плата. С вычетом налогов они на руки получают где-то 7 — 11 тысяч.

Также требуются мастера, слесари, токари и электрогазосварщики. На работу берут и пенсионеров, и людей с инвалидностью, и переселенцев. Обещают соцгарантии, освобождение от уплаты коммуналки, спецодежду и оборудование для работы.

Марина Волкова, начальница отдела кадров КП «Харьковблагоустройство»

У меня остались в основном пенсионеры, женщины, инвалиды. Мужчины приходят. Но ситуация такая, конечно, напряженная. Потому что многие приходят — хотят бронь, а я не могу бронь всем дать, даже если бы очень хотела. Если нам удастся увеличить процент через Минобороны хотя бы до 70%, то тогда я, конечно, буду брать людей. Мы на этот процесс не влияем. Это все происходит у нас через портал «Дія». Мы вносим человека в реестр для бронирования, и если у него все нормально, то мне пишется, что да, его можно бронировать.

Более 120 работников метрополитена ушли на фронт добровольцами или получили повестку и сейчас защищают Украину. Из-за мобилизации в подземке сейчас создают кадровый резерв. Здесь также могут бронировать половину работников. Нуждаются в слесарях, электрогазосварщиках, монтерах.

Ольга Паршина, начальница отдела кадров КП «Харьковский метрополитен»

Мы не делаем акцента на поле человека. У нас есть женщины электромонтеры, электромеханики. Также у нас есть машинистка электропоезда. То есть, мы рады всем. Машинистов электропоездов метрополитена готовим в своей технической школе. Все желающие могут записываться на курсы независимо от пола и образования.

С наземным транспортом похожая ситуация. Пассажиропоток растет, водителей не хватает. Несмотря на то, что водители-мужчины, в частности в троллейбусном депо №3, в основном забронированы. И, как говорят в депо, случаев, когда работники ТЦК снимали водителя с рейса, у них не было. Из-за нехватки кадров также обучают бесплатно и на время курсов обеспечивают работой. Приглашают женщин. В этом году за руль троллейбуса сели три женщины, в прошлом году — четыре.

Любовь Жадько, начальница отдела эксплуатации КП «Троллейбусное депо №3»

Немного, но тем не менее… Может не каждому подходит ранний подъем. В 5 часов утра уже нужно быть на работе. Зарплата в районе 15 тысяч гривен. Все зависит от работника и начисления ему премии. Отработанных часов и квалификации человека.

Ежедневно в Харькове на маршруты выезжают 74 вагона трамвая, около 120 троллейбусов и 100 автобусов.

Константин Ильин, начальник отдела КП «Салтовское трамвайное депо»

Нехватка водителей в районе 50% — это очень большое количество, вызванное по причине того, что мужчины обязаны пойти на военную службу. Из-за этого 50% военнообязанных мы только имеем право бронировать согласно законодательству. И это очень мало. Мы пытаемся писать письма в Министерство экономики, Министерство обороны. Увеличить процент бронирования до 100% — это то, что нужно для города.

Вакансии на ярмарке также предлагали КП «Харьковводоканал», «Харьковгорлифт» и «Дорремстрой». За всеми подробностями можно обратиться на предприятия.