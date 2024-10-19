Ярмарок вакансій: у харківських КП повно роботи, чому не вистачає працівників

Фахівці робітничих спеціальностей, двірники та водії. На комунальних підприємствах Харкова – брак кадрів, якому сприяли мобілізація та виїзд співробітників за межі області. На “чоловічі” вакансії готові брати жінок, якщо ті відповідають необхідним вимогам. Усім охочим працювати обіцяють звільнення від сплати комуналки та інші пільги, а водіїв ще й безплатно навчають. Які вакансії та зарплати пропонували на ярмарку в метрополітені та якою роботою цікавилися люди – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Олександр Овчаров, відвідувач ярмарку вакансій у метро

Пенсія дуже мала. Десь 5 тисяч, на яку практично не виживеш. Потрібно десь шукати ще роботу, щоб, як кажуть, хоч якось заплатити податки, тарифи і ціни винести на собі, які зараз, на жаль, в державі є.

Таку пенсію пан Олександр – кандидат технічних наук – має за майже сорок років держслужби та роботи викладачем у харківському університеті Повітряних сил. Ще до повномасштабної він потрапив під масштабне скорочення кадрів у вищій школі. І дотепер роботу не знайшов.

Олександр Овчаров, відвідувач ярмарку вакансій біля метро

Що стосується вищої школи, ще маю здоров’я і міг би долучитися і допомогти в цій справі, але, як кажуть, все стискається і нема зараз вакансій в цьому секторі.

На ярмарку вакансій, який вдруге проходить у метро Харкова, всього виставили 3,5 тисячі пропозицій від роботодавців.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

За рік ми маємо тенденцію щодо збільшення дефіциту кадрів у багатьох сферах. Електромонтерів, токарів, слюсарів, водіїв, фрезерувальників, фахівців будівельної сфери, мулярів, штукатурів. Не вистачає інженерів, юристів, навіть не вистачає менеджерів, бухгалтерів на багатьох державних, комунальник підприємствах.

У перший день ярмарку роботу пропонували представники комунальних підприємств. Прийшло багато пенсіонерів. Загалом 80% тих, хто звертається до центру зайнятості, — жінки.

Ольга Лойко, заступниця начальника відділу Харківської філії Харківського обласного центру зайнятості

Жіночки за 50, ті, що підходили, питалися, багато прибиральників цікавить, потім в медичній сфері, можливо, медсестрою чи санітаркою. Брошурувальники, бібліотекарі питалися сьогодні, продавці також цікавилися, помічник кухаря. У прибиральників заробітна плата починається від 8 тисяч гривень, від мінімальної, і до 15 тисяч може бути. Некваліфікованих вакансій в принципі достатньо багато, але не всі можуть за станом здоров’я виконувати всю роботу.

Завжди є робота у КП «Харківблагоустрій». У місті працює понад 2 тисячі двірників, а потрібно ще 2,5 тисячі. Коли росіяни завдають ударів, комунальники прибувають на ліквідацію наслідків практично одночасно із ДСНСниками.

Марина Волкова, начальниця відділу кадрів КП «Харківблагоустрій»

Особливо погано укомплектовані центральні райони, Північна Салтівка, П’ятихатки. По-перше, у людей є страх. Це нормально. І по-друге, можливо, їх якось бентежить заробітна плата. З вирахуванням податків вони на руки отримують десь 7 – 11 тисяч.

Також потрібні майстри, слюсарі, токарі та електрогазозварники. На роботу беруть і пенсіонерів, і людей з інвалідністю, і переселенців. Обіцяють соцгарантії, звільнення від сплати комуналки, спецодяг та обладнання для роботи.

Марина Волкова, начальниця відділу кадрів КП «Харківблагоустрій»

У мене залишилися переважно пенсіонери, жінки, інваліди. Чоловіки приходять. Але ситуація така, звісно, напружена. Тому що багато хто приходить – хоче бронь, а я не можу бронь усім дати, навіть якби дуже хотіла. Якщо нам вдасться збільшити відсоток через Міноборони хоча б до 70%, то тоді я, звичайно, буду брати людей. Ми на цей процес не впливаємо. Це все відбувається в нас через портал «Дія». Ми вносимо людину в реєстр для бронювання, і якщо в неї все нормально, то мені пишеться, що так, її можна бронювати.

Понад 120 працівників метрополітену пішли на фронт добровольцями чи отримали повістку і нині захищають Україну. Через мобілізацію у підземці зараз створюють кадровий резерв. Тут також можуть бронювати половину працівників. Потребують слюсарів, електрогазозварників, монтерів.

Ольга Паршина, начальниця відділу кадрів КП «Харківський метрополітен»

Ми не робимо акцент на статі людини. У нас є жінки електромонтери, електромеханіки. Також у нас є машиністка електропоїзда. Тобто, ми раді усім. Машиністів електропоїздів метрополітену готуємо у своїй технічній школі. Усі охочі можуть записуватися на курси незалежно від статі та освіти.

З наземним транспортом схожа ситуація. Пасажиропотік зростає, водіїв не вистачає. Попри те, що керманичі-чоловіки, зокрема в тролейбусному депо №3, в основному заброньовані. І, як кажуть у депо, випадків, коли працівники ТЦК знімали водія з рейсу, в них не було. Через брак кадрів також навчають безплатно та на час курсів забезпечують роботою. Запрошують жінок. Цього року за кермо тролейбуса сіли три водійки, торік – чотири.

Любов Жадько, начальниця відділу експлуатації КП «Тролейбусне депо №3»

Небагато, але тим не менше… Може не кожному підходить ранній підйом. О 5-й годині ранку вже потрібно бути на роботі. Зарплата в районі 15 тисяч гривень. Усе залежить від працівника і нарахування йому премії. Відпрацьованих годин і кваліфікації людини.

Щодня у Харкові на маршрути виїжджають 74 вагони трамвая, близько 120 тролейбусів та 100 автобусів.

Костянтин Ільїн, начальник відділу КП “Салтівське трамвайне депо”

Нестача водіїв в районі 50% — це дуже велика кількість, викликана з причини того, що чоловіки зобов’язані піти на військову службу. Через це 50% військовозобов’язаних ми тільки маємо право бронювати згідно з законодавством. І це дуже мало. Ми намагаємося писати листи до Міністерства економіки, Міністерства оборони. Збільшити відсоток бронювання до 100%, це те, що потрібно для міста.

Вакансії на ярмарку також пропонували КП “Харківводоканал”, “Харківміськліфт” та “Шляхрембуд”. По всі подробиці можна звернутися на підприємства.