«Катастрофическая ситуация»: Харькову не хватает дворников, кого бронируют

2100 дворовых рабочих есть сейчас в Харькове, тогда как необходимо еще около 2,5 тысяч. Также в два района — Киевский и Салтовский — нужны мастера участков. Есть в КП «Харьковблагоустройство» и вакансии слесарей-ремонтников автотракторной техники.

Об этом на ярмарке вакансий в метрополитене рассказала МГ «Объектив» начальница отдела кадров КП «Харьковблагоустройство» Марина Волкова.

«У нас осталась та же катастрофическая ситуация, то есть нам очень не хватает людей. На сегодняшний момент есть 2,5 тысячи вакансий дворовых рабочих. Работает около 2100. Особенно плохо укомплектованы центральные районы, Северная Салтовка, Пятихатки. Во-первых, у людей есть страх, и это нормальное явление. Во-вторых, может их как-то смущает заработная плата. У нас сейчас зарплата дворовых рабочих — от 8600 до 12 тысяч. За вычетом налогов они где-то на руки получают от 7 до 10 тысяч», — рассказала Волкова.

Она напомнила, что сотрудников предприятие обеспечивает спецодеждой и необходимой техникой, предлагает соцпакет, а также предоставляет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг: холодное водоснабжение — 2,4 кубометра, горячая вода — 1,6 кубометра, водоотведение — 4 кубометра, квартплата и теплоснабжение — из расчета 21 квадратный метр общей площади — 100%.

По словам Волковой, предприятие принимает на работу пенсионеров, переселенцев, а также людей с инвалидностью 2-й и 3-й групп, при условии предоставления справок МСЭК и индивидуальных планов реабилитации. Мужчин трудоустраивают с военными билетами и обновленными военно-учетными данными, в частности через портал «Дія».

В конце августа в Харьковском ОТЦК и СП комментировали видео, на котором группа оповещения пытались силой посадить в автомобиль якобы дворника. В ведомстве утверждали, что тот «маскировался» под работника жилищно-коммунальной сферы, чтобы не быть мобилизованным. Волкова говорит, что не знает подробностей этого инцидента.

«Я могу сказать, что достаточно часто наших работников, у которых есть все документы, задерживает ТЦК. Было такое, что человек работал в нашей спецодежде, но подошли представители РТЦК и, будем так говорить, не совсем в корректной форме забрали и отвезли его непосредственно в центр комплектования. Но они поняли, что не совсем поступили правильно, и мужчина вернулся на работу. Он не был забронирован, поскольку по законодательству я имею право забронировать 50%. Это очень мало. Сейчас наше руководство, конечно, пытается через руководство города, в частности через мэра, через Минобороны увеличить процент бронирования», — рассказала Волкова.

Ситуацию с принятием на работу мужчин представительница КП называет «напряженной», ведь многие хотят трудоустроиться исключительно с целью получения брони. Когда россияне наносят удары, коммунальщики из «Харьковблагоустройства» прибывают на ликвидацию последствий практически одновременно с бойцами ГСЧС.

«У нас остались в основном пенсионеры, женщины, люди с инвалидностью. На «прилеты» мы прибываем практически вместе с ГСЧСниками, а поднимать тяжелые предметы, сами понимаете… На процесс бронирования мы не влияем, все происходит через портал «Дія», через «Резерв+». Мы вносим человека в этот реестр для бронирования. Если у него все нормально, то там пишется, что можно бронировать. Если у него есть проблемы какие-то, он не стоит на учете или не полные данные — бронирование не поддерживается», — пояснила Волкова.

К украинской армии присоединился 41 сотрудник КП «Харьковблагоустройство», среди них четверо работников по комплексной уборке пропали без вести. Двое мужчин — системный администратор и дворовой рабочий — погибли на фронте.