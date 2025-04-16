«Зеленая весна» в Харькове: сколько цветов и деревьев высадили дворники (фото)

Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают территории города, готовят клумбы, высаживают многолетние цветы и хвойные растения.

Всего в рамках акции «Зеленая весна» они благоустроили более 2 тысяч гектаров, высадили более 13 тысяч многолетних цветов, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, коммунальщики выполнили санитарную обрезку более чем 50 тысяч кустов и посадили 410 декоративных деревьев.

Также в течение весны работники предприятия покрасили более 32 тысяч элементов благоустройства.

Напомним, о первой масштабной субботней акции по уборке после зимы в горсовете сообщили 22 марта.