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«Зеленая весна» в Харькове: сколько цветов и деревьев высадили дворники (фото)

Общество 18:49   16.04.2025
Елена Нагорная
«Зеленая весна» в Харькове: сколько цветов и деревьев высадили дворники (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают территории города, готовят клумбы, высаживают многолетние цветы и хвойные растения.

Всего в рамках акции «Зеленая весна» они благоустроили более 2 тысяч гектаров, высадили более 13 тысяч многолетних цветов, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

"Зеленая весна" в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Кроме того, коммунальщики выполнили санитарную обрезку более чем 50 тысяч кустов и посадили 410 декоративных деревьев.

"Зеленая весна" в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Также в течение весны работники предприятия покрасили более 32 тысяч элементов благоустройства.

"Зеленая весна" в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Напомним, о первой масштабной субботней акции по уборке после зимы в горсовете сообщили 22 марта.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 18:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают территории города, готовят клумбы, высаживают многолетние цветы и хвойные растения.".