«Зеленая весна» в Харькове: сколько цветов и деревьев высадили дворники (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают территории города, готовят клумбы, высаживают многолетние цветы и хвойные растения.
Всего в рамках акции «Зеленая весна» они благоустроили более 2 тысяч гектаров, высадили более 13 тысяч многолетних цветов, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.
Кроме того, коммунальщики выполнили санитарную обрезку более чем 50 тысяч кустов и посадили 410 декоративных деревьев.
Также в течение весны работники предприятия покрасили более 32 тысяч элементов благоустройства.
Напомним, о первой масштабной субботней акции по уборке после зимы в горсовете сообщили 22 марта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дворники, дворы, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают территории города, готовят клумбы, высаживают многолетние цветы и хвойные растения.".