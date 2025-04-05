Масштабная уборка Харькова продолжается: коммунальщики похвалились ежом (фото)

В Харькове работники коммунальных предприятий, департаментов и других структур горсовета третью субботу подряд участвуют в масштабной акции по благоустройству территорий после зимы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе убирают опавшие листья и мусор вдоль дорог, в парках, скверах и во дворах, пилят аварийные деревья и ветки, красят элементы благоустройства, подстригают кусты, высаживают растения, обустраивают цветники и косят траву, приводят в порядок прилегающие к мемориалам и кладбищам участки. Во дворах в частности работало около тысячи сотрудников КП «Харьковблагоустройство».

Другие структуры наводили порядок вдоль пр. Юбилейного, на ул. Бригады Хартия, ул. Велозаводской, ул. Амосова, ул. Академика Павлова, ул. Валентиновской, ул. Непокоренных, ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Николая Кравченко, в Манжосовом яру, Китлярчином яру, на бул. Гончаровском, ул. Харьковских дивизий, Мерефянском шоссе, пр. Науки, бул. Жасминовом и на пр. Льва Ландау.

Сотрудники КСП «Харьковгорлифт» в частности работали возле нежилого здания на Салтовском шоссе — убирали мусор, прошлогодние листья, сухую траву, а также обрезали поросль и кусты. Положительных эмоций работе добавила колючая находка — ежик.



Фото: Харьковский горсовет

Напомним, о первой масштабной субботней акции по уборке после зимы в горсовете сообщили 22 марта.