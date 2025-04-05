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Масштабная уборка Харькова продолжается: коммунальщики похвалились ежом (фото)

Общество 14:23   05.04.2025
Елена Нагорная
Масштабная уборка Харькова продолжается: коммунальщики похвалились ежом (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове работники коммунальных предприятий, департаментов и других структур горсовета третью субботу подряд участвуют в масштабной акции по благоустройству территорий после зимы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе убирают опавшие листья и мусор вдоль дорог, в парках, скверах и во дворах, пилят аварийные деревья и ветки, красят элементы благоустройства, подстригают кусты, высаживают растения, обустраивают цветники и косят траву, приводят в порядок прилегающие к мемориалам и кладбищам участки. Во дворах в частности работало около тысячи сотрудников КП «Харьковблагоустройство».

"Зеленая весна" в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Другие структуры наводили порядок вдоль пр. Юбилейного, на ул. Бригады Хартия, ул. Велозаводской, ул. Амосова, ул. Академика Павлова, ул. Валентиновской, ул. Непокоренных, ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Николая Кравченко, в Манжосовом яру, Китлярчином яру, на бул. Гончаровском, ул. Харьковских дивизий, Мерефянском шоссе, пр. Науки, бул. Жасминовом и на пр. Льва Ландау.

Сотрудники КСП «Харьковгорлифт» в частности работали возле нежилого здания на Салтовском шоссе — убирали мусор, прошлогодние листья, сухую траву, а также обрезали поросль и кусты. Положительных эмоций работе добавила колючая находка — ежик.

"Зеленая весна" в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
"Зеленая весна" в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

"Зеленая весна" в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

"Зеленая весна" в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, о первой масштабной субботней акции по уборке после зимы в горсовете сообщили 22 марта.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 14:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работники коммунальных предприятий, департаментов и других структур горсовета участвуют в масштабной акции по благоустройству территорий после зимы.".