«Зеленая весна» во дворах Харькова: что уже сделали коммунальщики (фото)

Во дворах Харькова коммунальщики продолжают наводить порядок в рамках акции «Зеленая весна».

По состоянию на 1 апреля уже убрали более 1,5 тысячи гектаров, информирует КП «Харьковблагоустройство».

Во дворах посеяли около тысячи квадратных метров газонной травы. Кроме того, продолжается подготовка и оформление клумб и рокариев. Коммунальщики рыхлят почву и высаживают многолетние растения.

Всего в рамках акции предприятие уже высадило 73 дерева и 117 кустов. Также рабочие покрасили около 15 тысяч скамеек и урн.