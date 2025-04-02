«Зеленая весна» во дворах Харькова: что уже сделали коммунальщики (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Во дворах Харькова коммунальщики продолжают наводить порядок в рамках акции «Зеленая весна».
По состоянию на 1 апреля уже убрали более 1,5 тысячи гектаров, информирует КП «Харьковблагоустройство».
Во дворах посеяли около тысячи квадратных метров газонной травы. Кроме того, продолжается подготовка и оформление клумб и рокариев. Коммунальщики рыхлят почву и высаживают многолетние растения.
Всего в рамках акции предприятие уже высадило 73 дерева и 117 кустов. Также рабочие покрасили около 15 тысяч скамеек и урн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: благоустройство, весна, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, уборка;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во дворах Харькова коммунальщики продолжают наводить порядок в рамках акции «Зеленая весна».".