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«Зеленая весна» во дворах Харькова: что уже сделали коммунальщики (фото)

Общество 17:25   02.04.2025
Елена Нагорная
«Зеленая весна» во дворах Харькова: что уже сделали коммунальщики (фото) Фото: Харьковский горсовет

Во дворах Харькова коммунальщики продолжают наводить порядок в рамках акции «Зеленая весна».

По состоянию на 1 апреля уже убрали более 1,5 тысячи гектаров, информирует КП «Харьковблагоустройство».

Во дворах посеяли около тысячи квадратных метров газонной травы. Кроме того, продолжается подготовка и оформление клумб и рокариев. Коммунальщики рыхлят почву и высаживают многолетние растения.

Всего в рамках акции предприятие уже высадило 73 дерева и 117 кустов. Также рабочие покрасили около 15 тысяч скамеек и урн.

Уборка дворов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Уборка дворов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Уборка дворов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Уборка дворов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Уборка дворов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 17:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во дворах Харькова коммунальщики продолжают наводить порядок в рамках акции «Зеленая весна».".