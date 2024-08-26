«Не дворник, а маскировался» — в ОТЦК объяснили «упаковку» мужчины в Харькове
Видео из соцсетей, на котором три человека в военной одежде и еще один в гражданском силой затягивают мужчину в автомобиль, прокомментировали в Харьковском областном территориальном центре комплектования и соцподдержки.
В публикациях в соцсетях отмечали, что на видео — сотрудники ТЦК и действовали они без сопровождения Нацполиции, а мужчина, к которому применили силу, — дворовой рабочий.
Видео: Харьков Life/Telegram
В Харьковском ОТЦК и СП подтвердили, что на видео — их сотрудники из Салтовского РТЦК. Однако утверждают, что представитель Нацполиции военкомов сопровождал, а очевидцы зафиксировали лишь часть конфликтной ситуации, которая имела место 26 августа.
«При осуществлении мероприятий оповещения группой в составе сотрудника Нацполиции и военнослужащих Салтовского РТЦК и СП был обнаружен гражданин, который при первой попытке общения прибегнул к бегству и впоследствии был повторно обнаружен в одном из районов Харькова. Гражданин отказался выполнить законные требования представителя Нацполиции и должностных лиц ТЦК и СП, не предоставил на проверку документы, — вместо этого снова пытался бежать. Совместно с представителем Нацполиции гражданина доставили в Салтовский РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Было установлено, что гражданин является военнослужащим запаса, ему предоставлено направление на прохождение военно-врачебной комиссии», — говорится в сообщении ОТЦК.
Также в ведомстве утверждают, что мужчина — не дворовой рабочий, а только «маскировался» под работника жилищно-коммунальной сферы, чтобы не быть мобилизированным.
При этом командование ОТЦК и Салтовского РТЦК извинилось за некорректное и эмоциональное поведение военкомов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: военкомы, тцк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео из соцсетей, на котором три человека в военной одежде и еще один в гражданском силой затягивают мужчину в автомобиль, прокомментировали в Харьковском областном территориальном центре комплектования и соцподдержки.".