“Не двірник, а маскувався” – в ОТЦК пояснили “пакування” чоловіка в Харкові
Відео із соцмереж, на якому троє людей у військовому одязі та ще один у цивільному силою затягують чоловіка в автомобіль, прокоментували у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.
У публікаціях у соцмережах зазначали, що на відео – співробітники ТЦК і діяли вони без супроводу Нацполіції, а чоловік, до якого застосували силу, – дворовий робітник.
Відео: Харків Life/телеграм
У Харківському ОТЦК та СП підтвердили, що на відео – їхні співробітники із Салтівського РТЦК. Проте стверджують, що представник Нацполіції військкомів супроводжував, а очевидці зафіксували лише частину конфліктної ситуації, що мала місце 26 серпня.
«Під час здійснення заходів оповіщення групою у складі співробітника Нацполіції та військовослужбовців Салтівського РТЦК та СП було виявлено громадянина, який при першій спробі спілкування вдався до втечі та згодом був повторно виявлений в одному з районів Харкова. Громадянин відмовився виконати законні вимоги представника Нацполіції та посадових осіб ТЦК та СП, не надав на перевірку документи, – натомість знову намагався вдатися до втечі. Спільно з представником Нацполіції громадянина доставили до Салтівського РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Було встановлено, що громадянин є військовослужбовцем запасу, йому надано направлення на проходження військово-лікарської комісії», – йдеться у повідомленні ОТЦК.
Також у відомстві стверджують, що чоловік – не дворовий робітник, а лише «маскувався» під працівника житлово-комунальної сфери, щоб не бути мобілізованим.
При цьому командування ОТЦК та Салтівського РТЦК вибачилося за некоректну та емоційну поведінку військкомів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: военкомы, тцк, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 18:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео із соцмереж, на якому троє людей у військовому одязі та ще один у цивільному силою затягують чоловіка в автомобіль, прокоментували у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.".