“Не двірник, а маскувався” – в ОТЦК пояснили “пакування” чоловіка в Харкові

Відео із соцмереж, на якому троє людей у ​​військовому одязі та ще один у цивільному силою затягують чоловіка в автомобіль, прокоментували у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.

У публікаціях у соцмережах зазначали, що на відео – співробітники ТЦК і діяли вони без супроводу Нацполіції, а чоловік, до якого застосували силу, – дворовий робітник.

Відео: Харків Life/телеграм

У Харківському ОТЦК та СП підтвердили, що на відео – їхні співробітники із Салтівського РТЦК. Проте стверджують, що представник Нацполіції військкомів супроводжував, а очевидці зафіксували лише частину конфліктної ситуації, що мала місце 26 серпня.

«Під час здійснення заходів оповіщення групою у складі співробітника Нацполіції та військовослужбовців Салтівського РТЦК та СП було виявлено громадянина, який при першій спробі спілкування вдався до втечі та згодом був повторно виявлений в одному з районів Харкова. Громадянин відмовився виконати законні вимоги представника Нацполіції та посадових осіб ТЦК та СП, не надав на перевірку документи, – натомість знову намагався вдатися до втечі. Спільно з представником Нацполіції громадянина доставили до Салтівського РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Було встановлено, що громадянин є військовослужбовцем запасу, йому надано направлення на проходження військово-лікарської комісії», – йдеться у повідомленні ОТЦК.

Також у відомстві стверджують, що чоловік – не дворовий робітник, а лише «маскувався» під працівника житлово-комунальної сфери, щоб не бути мобілізованим.

При цьому командування ОТЦК та Салтівського РТЦК вибачилося за некоректну та емоційну поведінку військкомів.