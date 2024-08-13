9 суддів Харкова відмовилися судити голову ТЦК, що “допомагав” ухилянтам – ХАЦ

Начальника районного ТЦК у Харкові та голови ВЛК, звинувачених у допомозі чоловікам-ухилянтам, відмовилися судити 9 осіб через можливий конфлікт інтересів, повідомляє ХАЦ.

СБУ у жовтні 2023 року повідомила про ліквідацію корупційної схеми ухилення від мобілізації на Харківщині. Ухилянтам допомагали начальник Індустріального військкомату Харкова, голова ВЛК при тому ж ТЦК та секретар цієї ж ВЛК.

“За грошову винагороду вони допомагали пройти військово-лікарську комісію та отримати документи про непридатність до військової служби. На основі цих даних військовозобов’язані чоловіки отримували посвідчення, за допомогою яких могли безперешкодно перетинати кордон”, – розповів тоді речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, в окремих випадках проходження військово-лікарської комісії відбувалось навіть без фактичної присутності “клієнта”. Вартість таких послуг сягала 8000 доларів. Встановлено, що “послугами” скористались понад 200 осіб.

“На “клієнтів” не чекали, сидячи в кабінетах, а активно розшукували. Посередницю, яка отримувала гроші, затримали “на гарячому” ще в травні 2023-го. 54-річного полковника знайшли під час обшуку приміщення ТЦК. Там він ховався разом із рюкзаком, в якому зберігав “дублікати” печаток, що використовували на документах “на продаж”.

Начальника ТЦК та голову ВЛК обвинувачують за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Секретаря ВЛК лише за ч. 1 ст. 366 КК України.

Справу мали розглядати в Орджонікідзевському райсуді Харкова, куди передали обвинувальний акт. Але там не змогли утворити склад суду, бо самовідвід взяли одразу дев’ять суддів, зазначає ХАЦ.

“Всі судді мотивували свої самовідводи “конфліктом інтересів”: голова ВЛК працює терапевтом міської лікарні № 25 (зараз уже працює у міській поліклініці №18), а секретар ВЛК – медсестрою міської дитячої поліклініки №16 (теж працює вже у міській поліклініці №18), де обслуговуються мешканці Індустріального району Харкова, в якому зареєстровані судді та їхні діти, що не виключає фактів їхнього звернення за медичною допомогою як раніше, так і в майбутньому”, – пояснив ХАЦ.

Начальник ТЦК тривалий час був начальником Індустріального (Орджонікідзевського) районного ТЦК та СП і перебував у службових відносинах із судом, судді особисто знайомі з ним, спілкувалися щодо робочих питань.

Це викликає, м’яко кажучи, здивування, бо за аналогічних обставин судді зазвичай розглядають справи і не заявляють про самовідвід.

Справу на розгляд передали до Фрунзенського райсуду Харкова. Судове засідання призначене на 30 серпня (суддя – Оксана Мартинова).

Ексначальник ТЦК Індустріального району є обвинуваченим в іншій справі (за ч. 2 ст. 369-2 КК України – зловживання впливом, неправомірна вигода), яку перенесли у зв’язку з повномасштабною війною, на розгляд до Київського райсуду Полтави. Судове засідання призначене на 29 серпня.

Коли у ЗМІ з’явились релізи щодо цієї справи, колишній начальник районного ТЦК переписав квартиру у Харкові площею 212,8 м₂ на свою доньку. Також 29 грудня 2022 року донька, бувши студенткою ХНУ імені В.Н. Каразіна, стала власницею автівки TOYOTA HILUX 2016 року випуску за 50 000 грн.

Військком був начальником ТЦК Індустріального (Орджонікідзевського) району Харкова понад 10 років. У ЗМІ згадки про нього як військкома цього району є за 2013 рік.