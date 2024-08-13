9 судей Харькова отказались судить главу ТЦК, «помогавшего» уклонистам – ХАЦ

Начальника районного ТЦК в Харькове и председателя ВЛК, обвиняемых в помощи мужчинам-уклонистам, отказались судить 9 человек из-за возможного конфликта интересов, сообщает ХАЦ.

СБУ в октябре 2023 сообщила о ликвидации коррупционной схемы уклонения от мобилизации в Харьковской области. Уклонистам помогали начальник Индустриального военкомата Харькова, председатель ВЛК при том же ТЦК и секретарь этой же ВЛК.

“За денежное вознаграждение они помогали пройти военно-врачебную комиссию и получить документы о непригодности к военной службе. На основе этих данных военнообязанные мужчины получали удостоверения, с помощью которых могли беспрепятственно пересекать границу», – рассказал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным СБУ, в отдельных случаях прохождение военно-врачебной комиссии происходило даже без фактического присутствия «клиента». Стоимость таких услуг достигала 8000 долларов. Установлено, что «услугами» воспользовались более 200 человек.

«Клиентов» не ждали, сидя в кабинетах, а активно разыскивали. Посредницу, получавшую деньги, задержали «на горячем» еще в мае 2023-го. 54-летний полковник был обнаружен во время обыска помещения ТЦК. Там он прятался вместе с рюкзаком, в котором хранил «дубликаты» печатей для документов «на продажу».

Начальника ТЦК и председателя ВЛК обвиняют по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог). Секретаря ВЛК только по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Дело должны рассматривать в Орджоникидзевском райсуде Харькова, куда передали обвинительный акт. Но там не смогли создать состав суда, потому что самоотвод взяли сразу девять судей, сообщает ХАЦ.

«Все судьи мотивировали свои самоотводы «конфликтом интересов»: председатель ВЛК работает терапевтом городской больницы № 25 (сейчас уже работает в городской поликлинике №18), а секретарь ВЛК — медсестрой городской детской поликлиники №16 (тоже работает уже в городской поликлинике №18), где обслуживаются жители Индустриального района Харькова, где зарегистрированы судьи и их дети, что не исключает фактов их обращения за медицинской помощью как раньше, так и в будущем», — сообщил ХАЦ.

Начальник ТЦК долгое время был начальником Индустриального (Орджоникидзевского) районного ТЦК и СП и состоял в служебных отношениях с судом, судьи лично знакомы с ним, общались по рабочим вопросам.

Это вызывает, мягко говоря, удивление, потому что при аналогичных обстоятельствах судьи обычно рассматривают дела и не заявляют о самоотводе.

Дело на рассмотрение передали во Фрунзенский райсуд Харькова. Судебное заседание назначено на 30 августа (судья Оксана Мартынова).

Экс-начальник ТЦК Индустриального района обвинен по другому делу (по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – злоупотребление влиянием, неправомерная выгода), которое перенесли в связи с полномасштабной войной, на рассмотрение в Киевский райсуд Полтавы. Судебное заседание назначено на 29 августа.

Когда в СМИ появились релизы по этому делу, бывший начальник районного ТЦК переписал квартиру в Харькове площадью 212,8 м² на свою дочь. Также 29 декабря 2022 дочь, будучи студенткой ХНУ имени В.Н. Каразина стала владелицей автомобиля TOYOTA HILUX 2016 года выпуска за 50 000 грн.

Военным был начальником ТЦК Индустриального (Орджоникидзевского) района Харькова более 10 лет. В СМИ упоминания о нем как военнослужащих этого района есть за 2013 год.