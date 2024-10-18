“Катастрофічна ситуація”: Харкову не вистачає двірників, кого бронюють

2100 дворових робітників є зараз у Харкові, тоді як необхідно ще близько 2,5 тисяч. Також у два райони – Київський та Салтівський – потрібні майстри дільниць. Є в КП «Харківблагоустрій» і вакансії слюсарів-ремонтників автотракторної техніки.

Про це на ярмарку вакансій у метрополітені розповіла МГ «Об’єктив» начальниця відділу кадрів КП «Харківблагоустрій» Марина Волкова.

«У нас залишилася та ж сама катастрофічна ситуація, тобто нам дуже не вистачає людей. На сьогоднішній момент є 2,5 тисячі вакансій дворових робітників. Працює близько 2100. Особливо погано укомплектовані центральні райони, Північна Салтівка, П’ятихатки. По-перше, люди мають страх, і це нормальне явище. По-друге, може їх якось бентежить заробітна плата. У нас зараз зарплата дворових робітників – від 8600 до 12 тисяч. За вирахуванням податків вони десь на руки одержують від 7 до 10 тисяч», – розповіла Волкова.

Вона нагадала, що співробітників підприємство забезпечує спецодягом та необхідною технікою, пропонує соцпакет, а також надає пільги на оплату житлово-комунальних послуг: холодне водопостачання – 2,4 кубометра, гаряча вода – 1,6 кубометра, водовідведення – 4 кубометри, квартплата та теплопостачання – з розрахунку 21 квадратний метр загальної площі – 100%.

За словами Волкової, підприємство приймає на роботу пенсіонерів, переселенців, а також людей з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп за умови надання довідок МСЕК та індивідуальних планів реабілітації. Чоловіків працевлаштовують із військовими квитками та оновленими військово-обліковими даними, зокрема через портал «Дія».

Наприкінці серпня у Харківському ОТЦК та СП коментували відео, на якому група оповіщення намагалася силою посадити в автомобіль нібито двірника. У відомстві стверджували, що той «маскувався» під працівника житлово-комунальної сфери, щоб не бути мобілізованим. Волкова каже, що не знає подробиць цього інциденту.

«Я можу сказати, що досить часто наших працівників, які мають усі документи, затримує ТЦК. Було таке, що людина працювала в нашому спецодязі, але підійшли представники РТЦК і, так говоритимемо, не зовсім у коректній формі забрали і відвезли її безпосередньо до центру комплектування. Але вони зрозуміли, що не зовсім вчинили правильно, і чоловік повернувся на роботу. Він не був заброньований, оскільки згідно із законодавством я маю право забронювати 50%. Це дуже мало. Наразі наше керівництво, звичайно, намагається через керівництво міста, зокрема через мера, через Міноборони збільшити відсоток бронювання», — розповіла Волкова.

Ситуацію з прийняттям на роботу чоловіків представниця КП називає «напруженою», адже багато хто хоче працевлаштуватись виключно з метою отримання броні. Коли росіяни завдають ударів, комунальники з «Харківблагоустрою» прибувають на ліквідацію наслідків практично одночасно з бійцями ДСНС.

«У нас залишилися переважно пенсіонери, жінки, люди з інвалідністю. На «прильоти» ми прибуваємо практично разом із ДСНСниками, а підіймати важкі предмети, самі розумієте… На процес бронювання ми не впливаємо, все відбувається через портал “Дія”, через “Резерв+”. Ми вносимо людину до цього реєстру для бронювання. Якщо в чоловіка все гаразд, то там пишеться, що можна бронювати. Якщо в нього є якісь проблеми, він не стоїть на обліку або не повні дані – бронювання не підтримується», — пояснила Волкова.

До української армії приєднався 41 співробітник КП «Харківблагоустрій», серед них четверо працівників із комплексного прибирання зникли безвісти. Двоє чоловіків – системний адміністратор та дворовий робітник – загинули на фронті.