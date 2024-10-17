«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов

В специалистах рабочих профессий и водителях нуждается КП «Троллейбусное депо №3». Наибольшую зарплату предлагают автомалярам — до 20 тысяч гривен. Водители же в среднем могут рассчитывать на 15 тысяч, все желающие могут пройти бесплатное обучение и уже через полгода сесть за руль.

Об этом на ярмарке вакансий, которая на этой неделе проходит в метрополитене, рассказала МГ «Объектив» начальница отдела эксплуатации КП «Троллейбусное депо №3» Любовь Житько.

«Для мужчин у нас есть вакансии слесаря-электрика, слесаря-ремонтника, шиномонтажника, аккумуляторщика. Для женщин — маляра, мойщицы, уборщицы. Зарплата зависит от премии, отработанных часов и квалификации. Нужны водители троллейбуса и ученики водителей троллейбуса. Нам их никогда не бывает много. Потому что многие люди разъехались, выехали за границу в свое время. И многие боятся идти работать, потому что боятся военкомата», — говорит представительница депо.

Начальница отдела пояснила, что предприятие может забронировать 50% сотрудников. При приеме на работу мужчины должны предоставить военный билет, документ о прохождении медкомиссии, обновленные военно-учетные данные, свидетельство об образовании, паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

«В нашем депо не было такого, чтобы водителей работники ТЦК снимали с рейса. Водители троллейбусов в основном у нас забронированы. И также им выдается служебное удостоверение. На случай, если их остановят», — добавила Житько.

Работу водителем троллейбуса активно предлагают женщинам.

«Женщина — водитель более даже внимательный и более дисциплинированный, чем мужчина. Поэтому наше депо приглашает женщин, девушек на курсы водителей троллейбуса. Обучение длится полгода, проводится дважды в неделю, по вторникам и четвергам. На время обучения мы можем предоставить человеку работу у нас в депо — мойщиком, уборщиком, подсобным рабочим. Мы стараемся поощрить людей, потому что полгода учиться за бесплатно никто не может. В настоящее время на курсах учатся от нашего депо четыре женщины. В этом году сели за руль три женщины-водителя, в прошлом году — четыре», — рассказала начальница отдела эксплуатации.

Она также констатировала, что женщины не очень охотно идут в водители, потому что для многих мам с детьми может быть неприемлемым график — в 5 утра уже нужно быть на работе, а возвращаться домой поздно вечером.