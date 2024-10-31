КАБи вдарили по Дергачах та околицях Харкова: є постраждалі (оновлюється)
Близько 21:00 авіація РФ скинула КАБи на Дергачі та околиці Харкова. Є постраждалі.
Оновлено о 21:48. Двоє постраждалих в Дергачах – охоронці підприємства. У 39-річного чоловіка поранення від уламків скла, у 65-річного – гостра реакція на стрес. Працівники ДСНС гасять пожежу.
Оновлено о 21:33. Стало відомо про пораненого внаслідок удару по підприємству в Дергачах. Це чоловік, його стан стабільний.
Три людини отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали допомогу на місці.
Оновлено о 21:22. Один із КАБів упав у Дергачах, ще один – на околицях Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Попередньо, у Дергачах виникла пожежа.
У Дергачах під ударом була цивільна інфраструктура, уточнив начальник МВА Вячеслав Задоренко.
Також «приліт» зафіксували на межі Малоданилівської та сусідньої громад. Постраждало підприємство.
21:04. Дві серії вибухів було чутно в Харкові близько 21:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.
Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав, що було дуже гучно.
Мер Ігор Терехов закликав бути обережними.
Читайте також: Куп’янськ на Харківщині знову був під артобстрілом – загинув літній чоловік
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Олег Синегубов, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «КАБи вдарили по Дергачах та околицях Харкова: є постраждалі (оновлюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 21:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:00 авіація РФ скинула КАБи на Дергачі та околиці Харкова. Є постраждалі.".