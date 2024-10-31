КАБи вдарили по Дергачах та околицях Харкова: є постраждалі (оновлюється)

Близько 21:00 авіація РФ скинула КАБи на Дергачі та околиці Харкова. Є постраждалі.

Оновлено о 21:48. Двоє постраждалих в Дергачах – охоронці підприємства. У 39-річного чоловіка поранення від уламків скла, у 65-річного – гостра реакція на стрес. Працівники ДСНС гасять пожежу.

Оновлено о 21:33. Стало відомо про пораненого внаслідок удару по підприємству в Дергачах. Це чоловік, його стан стабільний.

Три людини отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали допомогу на місці.

Оновлено о 21:22. Один із КАБів упав у Дергачах, ще один – на околицях Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Попередньо, у Дергачах виникла пожежа.

У Дергачах під ударом була цивільна інфраструктура, уточнив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

Також «приліт» зафіксували на межі Малоданилівської та сусідньої громад. Постраждало підприємство.

21:04. Дві серії вибухів було чутно в Харкові близько 21:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав, що було дуже гучно.

Мер Ігор Терехов закликав бути обережними.