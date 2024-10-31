КАБы ударили по Дергачам и пригороду Харькова: есть пострадавшие (обновляется)
Около 21:00 авиация РФ сбросила КАБы на Дергачи и окрестности Харькова. Есть пострадавшие.
Обновлено в 21:48. Двое пострадавших в Дергачах — охранники предприятия. У 39-летнего мужчины ранения от осколков стекла, у 65-летнего — острая реакция на стресс. Работники ГСЧС тушат пожар.
Обновлено в 21:33. Стало известно о раненом в результате удара по предприятию в Дергачах. Это мужчина, его состояние стабильное.
Три человека получили острую реакцию на стресс. Им оказали помощь на месте.
Обновлено в 21:22. Один из КАБов упал в Дергачах, еще один — в окрестностях Харькова, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов. Предварительно, в Дергачах возник пожар.
В Дергачах под ударом была гражданская инфраструктура, уточнил начальник ГВА Вячеслав Задоренко.
Также «прилет» зафиксировали на границе Малоданиловской и соседней громад. Пострадало предприятие.
21:04. Две серии взрывов было слышно в Харькове около 21:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.
Председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов написал, что было очень громко.
Мэр Игорь Терехов призвал быть осторожными.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Олег Синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:00 авиация РФ сбросила КАБы на Дергачи и окрестности Харькова. Есть пострадавшие.".