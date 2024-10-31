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Шість боїв йдуть на Куп’янському напрямку, РФ атакує і біля Вовчанська – ГШ

Суспільство 16:51   31.10.2024
Вікторія Яковенко
Шість боїв йдуть на Куп’янському напрямку, РФ атакує і біля Вовчанська – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку триває атака противника поблизу Вовчанська. Два штурми ворога вже відбиті у цьому ж районі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку противник сім разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого. Шість боїв ще тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Шість боїв йдуть на Куп’янському напрямку, РФ атакує і біля Вовчанська – ГШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку триває атака противника поблизу Вовчанська. Два штурми ворога вже відбиті у цьому ж районі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".