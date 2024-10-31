Шість боїв йдуть на Куп’янському напрямку, РФ атакує і біля Вовчанська – ГШ

На Харківському напрямку триває атака противника поблизу Вовчанська. Два штурми ворога вже відбиті у цьому ж районі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку противник сім разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого. Шість боїв ще тривають.