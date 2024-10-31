Шесть боев идут на Купянском направлении, РФ атакует и возле Волчанска – ГШ

На Харьковском направлении идет атака противника вблизи Волчанска. Два штурма врага уже отбиты в этом же районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник семь раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого. Шесть боев еще продолжаются.