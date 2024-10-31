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Шесть боев идут на Купянском направлении, РФ атакует и возле Волчанска – ГШ

Общество 16:51   31.10.2024
Виктория Яковенко
Шесть боев идут на Купянском направлении, РФ атакует и возле Волчанска – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении идет атака противника вблизи Волчанска. Два штурма врага уже отбиты в этом же районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник семь раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого. Шесть боев еще продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении идет атака противника вблизи Волчанска. Два штурма врага уже отбиты в этом же районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".