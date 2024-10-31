Шесть боев идут на Купянском направлении, РФ атакует и возле Волчанска – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении идет атака противника вблизи Волчанска. Два штурма врага уже отбиты в этом же районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении противник семь раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого. Шесть боев еще продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении идет атака противника вблизи Волчанска. Два штурма врага уже отбиты в этом же районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".