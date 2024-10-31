Вкрай важкий. За життя пораненої через нічний обстріл дитини борються лікарі

Усього госпіталізовані 10 осіб. Двоє з них – у вкрай тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Стан решти госпіталізованих середнього та легкого ступеня тяжкості, – зазначив Синєгубов.

“Дві людини у вкрай тяжкому стані, включаючи дитину, лікарі фактично борються за їхнє життя”, – сказав начальник ХОВА.

Інші постраждалі лікуються амбулаторно. Тим часом рятувальники продовжують шукати під завалами двох зниклих – дитину та чоловіка.

“Взагалі внаслідок такого удару серйозного в нас пошкоджені чотири багатоповерхівки, це знову тисячі квартир залишилися без вікон. Наразі проводиться оперативний ремонт, щоби зашити принаймні OSB, тому що на вулиці вже похолодало. Люди почали звертатися щодо надання тимчасового помешкання для проживання. Всі заявки будуть задоволені. Частина людей вже відселені, цей процес наразі триває”, – додав Синєгубов.

Також, за його словами, фахівці мають повністю обстежити постраждалий будинок для того, щоб вирішити – чи вдасться в ньому відновити комунікації та чи безпечно мешканцям тут залишатися.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Розбір завалів зранку ще триває, безвісти зниклим вважають 15-річного хлопця. Вранці на місці обстрілу вже працюють комунальники – усувають наслідки обстрілу.