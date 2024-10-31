Вкрай важкий. За життя пораненої через нічний обстріл дитини борються лікарі
Усього госпіталізовані 10 осіб. Двоє з них – у вкрай тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Стан решти госпіталізованих середнього та легкого ступеня тяжкості, – зазначив Синєгубов.
“Дві людини у вкрай тяжкому стані, включаючи дитину, лікарі фактично борються за їхнє життя”, – сказав начальник ХОВА.
Інші постраждалі лікуються амбулаторно. Тим часом рятувальники продовжують шукати під завалами двох зниклих – дитину та чоловіка.
“Взагалі внаслідок такого удару серйозного в нас пошкоджені чотири багатоповерхівки, це знову тисячі квартир залишилися без вікон. Наразі проводиться оперативний ремонт, щоби зашити принаймні OSB, тому що на вулиці вже похолодало. Люди почали звертатися щодо надання тимчасового помешкання для проживання. Всі заявки будуть задоволені. Частина людей вже відселені, цей процес наразі триває”, – додав Синєгубов.
Також, за його словами, фахівці мають повністю обстежити постраждалий будинок для того, щоб вирішити – чи вдасться в ньому відновити комунікації та чи безпечно мешканцям тут залишатися.
Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Розбір завалів зранку ще триває, безвісти зниклим вважають 15-річного хлопця. Вранці на місці обстрілу вже працюють комунальники – усувають наслідки обстрілу.
Читайте також: «Внаслідок таких руйнувань він уже загинув»: під завалами шукають тіло дитини
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вкрай важкий. За життя пораненої через нічний обстріл дитини борються лікарі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 10:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього госпіталізовані 10 осіб. Двоє з них – у вкрай тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі нацмарафону.".