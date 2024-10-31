Live
  • Чт 31.10.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.64

Вкрай важкий. За життя пораненої через нічний обстріл дитини борються лікарі

Події 10:58   31.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вкрай важкий. За життя пораненої через нічний обстріл дитини борються лікарі Скриншот

Усього госпіталізовані 10 осіб. Двоє з них – у вкрай тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Стан решти госпіталізованих середнього та легкого ступеня тяжкості, – зазначив Синєгубов.

“Дві людини у вкрай тяжкому стані, включаючи дитину, лікарі фактично борються за їхнє життя”, – сказав начальник ХОВА.

Інші постраждалі лікуються амбулаторно. Тим часом рятувальники продовжують шукати під завалами двох зниклих – дитину та чоловіка.

Взагалі внаслідок такого удару серйозного в нас пошкоджені чотири багатоповерхівки, це знову тисячі квартир залишилися без вікон. Наразі проводиться оперативний ремонт, щоби зашити принаймні OSB, тому що на вулиці вже похолодало. Люди почали звертатися щодо надання тимчасового помешкання для проживання. Всі заявки будуть задоволені. Частина людей вже відселені, цей процес наразі триває”, – додав Синєгубов.

Також, за його словами, фахівці мають повністю обстежити постраждалий будинок для того, щоб вирішити – чи вдасться в ньому відновити комунікації та чи безпечно мешканцям тут залишатися.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Розбір завалів зранку ще триває, безвісти зниклим вважають 15-річного хлопця. Вранці на місці обстрілу вже працюють комунальники – усувають наслідки обстрілу.

Читайте також: «Внаслідок таких руйнувань він уже загинув»: під завалами шукають тіло дитини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
За добу на півночі Харківщини ЗС РФ втратили 155 військових – ОТУВ “Харків”
За добу на півночі Харківщини ЗС РФ втратили 155 військових – ОТУВ “Харків”
31.10.2024, 10:33
Вкрай важкий. За життя пораненої через нічний обстріл дитини борються лікарі
Вкрай важкий. За життя пораненої через нічний обстріл дитини борються лікарі
31.10.2024, 10:58
“Немає слів” – Терехов про 30 постраждалих і загиблу дитину
“Немає слів” – Терехов про 30 постраждалих і загиблу дитину
31.10.2024, 01:06
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Комунальники вже забивають вікна на місці прильоту в Харкові (оновлено, фото)
Комунальники вже забивають вікна на місці прильоту в Харкові (оновлено, фото)
31.10.2024, 11:19
“Внаслідок таких руйнувань він уже загинув”: під завалами шукають тіло дитини
“Внаслідок таких руйнувань він уже загинув”: під завалами шукають тіло дитини
31.10.2024, 10:14

Новини за темою:

10:33
За добу на півночі Харківщини ЗС РФ втратили 155 військових – ОТУВ “Харків”
08:30
Генштаб: 21 раз атакувала наші позиції РФ на Куп’янському напрямку, обстріли
10:23
ОТУВ “Харків” про обстановку на півночі Харківщини, втрати РФ та бої
09:37
У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)
08:51
Синєгубов: протягом ночі росіяни обстрілювали Харківщину, є постраждалі

Ви читали новину: «Вкрай важкий. За життя пораненої через нічний обстріл дитини борються лікарі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього госпіталізовані 10 осіб. Двоє з них – у вкрай тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі нацмарафону.".