Крайне тяжелый. За жизнь раненого из-за ночного обстрела ребенка борются врачи

Всего госпитализированы 10 человек. Двое из них – в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Состояние остальных госпитализированных средней и легкой степени тяжкости, – отметил Синегубов.

«Два человека в крайне тяжелом состоянии, включая ребенка, врачи фактически борются за их жизнь», – сказал начальник ХОВА.

Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно. Тем временем спасатели продолжают искать под завалами двоих пропавших – ребенка и мужчину.

«Вообще вследствие такого серьезного удара у нас повреждены четыре многоэтажки, это снова тысячи квартир остались без окон. Сейчас производится оперативный ремонт, чтобы зашить, по крайней мере, OSB, потому что на улице уже похолодало. Люди начали обращаться за предоставлением временного жилья для проживания. Все заявки будут удовлетворены. Часть людей уже отселены, этот процесс продолжается», – добавил Синегубов.

Также, по его словам, специалистам предстоит полностью обследовать пострадавший дом для того, чтобы решить – удастся ли в нем восстановить коммуникации и безопасно ли жителям тут оставаться.

Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Утром разбор завалов продолжается — без вести пропал 15-летний ребенок. Утром на месте обстрела уже работают коммунальщики – устраняют последствия обстрела.