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Новости Харькова – главное 31.10: удар КАБ, погиб ребенок, люди под завалами

Происшествия 00:47   31.10.2024
Оксана Горун
Новости Харькова – главное 31.10: удар КАБ, погиб ребенок, люди под завалами Фото: Олег Синегубов/Telegram

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:47

Ребенок погиб от удара КАБ по 9-этажке в Харькове

«К сожалению, один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика. Еще 29 пострадавших», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

00:30

Пострадавших в Харькове уже 24, спасатели разбирают завалы, рискуя жизнью

В Харькове после полуночи продолжается аварийно-спасательная операция на месте «прилета» российской авиабомбы. Разбирают завалы подъезда девятиэтажки на Салтовке. Полностью разрушены несколько этажей. Под завалами остаются люди, сказал на месте «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: пресс-служба ХОВА

«Под завалами, по меньшей мере, находятся еще два человека, из них один ребенок. Наши подразделения ГСЧС пытаются деблокировать людей и провести спасательную операцию. Это все осложняется тем, что разрушения достаточно значительны и есть риск обвала конструктива жилого дома. Сейчас наши подразделения ГСЧС, фактически рискуя жизнью, пытаются спасти людей», — отметил начальник ХОВА.

Количество пострадавших возросло уже до 24, проинформировал мэр Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 00:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»".