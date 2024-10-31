Новости Харькова – главное 31.10: удар КАБ, погиб ребенок, люди под завалами
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
00:47
Ребенок погиб от удара КАБ по 9-этажке в Харькове
«К сожалению, один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика. Еще 29 пострадавших», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
00:30
Пострадавших в Харькове уже 24, спасатели разбирают завалы, рискуя жизнью
В Харькове после полуночи продолжается аварийно-спасательная операция на месте «прилета» российской авиабомбы. Разбирают завалы подъезда девятиэтажки на Салтовке. Полностью разрушены несколько этажей. Под завалами остаются люди, сказал на месте «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов.
Видео: пресс-служба ХОВА
«Под завалами, по меньшей мере, находятся еще два человека, из них один ребенок. Наши подразделения ГСЧС пытаются деблокировать людей и провести спасательную операцию. Это все осложняется тем, что разрушения достаточно значительны и есть риск обвала конструктива жилого дома. Сейчас наши подразделения ГСЧС, фактически рискуя жизнью, пытаются спасти людей», — отметил начальник ХОВА.
Количество пострадавших возросло уже до 24, проинформировал мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 00:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»".