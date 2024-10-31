Жителям Салтовки вернули свет после обстрела — облэнерго

Энергетикам удалось частично подать напряжение на щитовые пострадавшей от попадания авиабомбы многоэтажки.

«Энергетики вернули свет потребителям Салтовского жилмассива. Наши специалисты запитали с первого по шестой подъезды. Именно в этой части дома техническое состояние внутренних электросетей позволило возобновить электроснабжение», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Аварийно-ремонтные работы по подключению обесточенного поселка Жуковского продолжаются.