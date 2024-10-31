Жителям Салтовки вернули свет после обстрела — облэнерго
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетикам удалось частично подать напряжение на щитовые пострадавшей от попадания авиабомбы многоэтажки.
«Энергетики вернули свет потребителям Салтовского жилмассива. Наши специалисты запитали с первого по шестой подъезды. Именно в этой части дома техническое состояние внутренних электросетей позволило возобновить электроснабжение», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Аварийно-ремонтные работы по подключению обесточенного поселка Жуковского продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрел, салтовка, світло, свет, Харьков, щитовая, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 15:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетикам удалось частично подать напряжение на щитовые пострадавшей от попадания авиабомбы многоэтажки.".