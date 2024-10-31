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Жителям Салтовки вернули свет после обстрела — облэнерго

Общество 15:03   31.10.2024
Виктория Яковенко
Жителям Салтовки вернули свет после обстрела — облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетикам удалось частично подать напряжение на щитовые пострадавшей от попадания авиабомбы многоэтажки.

«Энергетики вернули свет потребителям Салтовского жилмассива. Наши специалисты запитали с первого по шестой подъезды. Именно в этой части дома техническое состояние внутренних электросетей позволило возобновить электроснабжение», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Аварийно-ремонтные работы по подключению обесточенного поселка Жуковского продолжаются.

свет вернули жителям Салтовки
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
свет вернули жителям Харькова после обстрела
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Читайте также: Из-за обстрела без света остались некоторые районы Харькова. Когда восстановят

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 15:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетикам удалось частично подать напряжение на щитовые пострадавшей от попадания авиабомбы многоэтажки.".