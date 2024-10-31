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Жителям Салтівки повернули світло після обстрілу – обленерго

Суспільство 15:03   31.10.2024
Вікторія Яковенко
Жителям Салтівки повернули світло після обстрілу – обленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетикам вдалося частково подати напругу на щитові постраждалої від влучання авіабомби багатоповерхівки.

«Енергетики повернули світло споживачам Салтівського житлового масиву. Наші фахівці заживили з першого по шостий підʼїзди. Саме в цій частині будинку технічний стан внутрішніх електромереж дозволив поновити електропостачання», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Аварійно-ремонтні роботи з підключення знеструмленого селища Жуковського тривають.

свет вернули жителям Салтовки
Фото: АТ “Харківобленерго”
свет вернули жителям Харькова после обстрела
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: Через обстріл без світла залишилися деякі райони Харкова. Коли відновлять

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 15:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетикам вдалося частково подати напругу на щитові постраждалої від влучання авіабомби багатоповерхівки.".