Жителям Салтівки повернули світло після обстрілу – обленерго

Енергетикам вдалося частково подати напругу на щитові постраждалої від влучання авіабомби багатоповерхівки.

«Енергетики повернули світло споживачам Салтівського житлового масиву. Наші фахівці заживили з першого по шостий підʼїзди. Саме в цій частині будинку технічний стан внутрішніх електромереж дозволив поновити електропостачання», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Аварійно-ремонтні роботи з підключення знеструмленого селища Жуковського тривають.