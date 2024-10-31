Жителям Салтівки повернули світло після обстрілу – обленерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетикам вдалося частково подати напругу на щитові постраждалої від влучання авіабомби багатоповерхівки.
«Енергетики повернули світло споживачам Салтівського житлового масиву. Наші фахівці заживили з першого по шостий підʼїзди. Саме в цій частині будинку технічний стан внутрішніх електромереж дозволив поновити електропостачання», – повідомили в АТ «Харківобленерго».
Аварійно-ремонтні роботи з підключення знеструмленого селища Жуковського тривають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, салтовка, світло, Харків, щитовая, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 15:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетикам вдалося частково подати напругу на щитові постраждалої від влучання авіабомби багатоповерхівки.".