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Из огня спасли мужчину в Изюмском районе, горел частный дом – ГСЧС

Происшествия 08:14   31.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Из огня спасли мужчину в Изюмском районе, горел частный дом – ГСЧС

За сутки на Харьковщине возникло шесть пожаров, один из них – из-за вражеских обстрелов, сообщили в облуправлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Ночью россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. В результате обстрела горели квартиры на 3, 5, 9 этажах и автомобиль на общей площади 80 м кв. Повреждены предварительно 16 легковых автомобилей и 14 многоквартирных жилых домов. Погиб 1 ребенок, пострадали 35 человек, из них один ребенок. Спасены 3 человека. Разрушен подъезд 9-этажного дома с 5 по 1 этаж. Аварийно-спасательные работы продолжаются», – написали спасатели.

А накануне в 06:48 получили сообщение о пожаре в частном доме в селе Оскол Изюмского района.

«Прибыв на место вызова местные пожарные и спасатели Луганского гарнизона установили, что горит жилой дом на площади 60 м кв. Пожар в 09:10 ликвидирован. Во время пожара мужчина 1992 г.р. получил термические ожоги, медицинские работники госпитализировали в ЦРБ. Причина пожара устанавливается специалистами», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 08:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине возникло шесть пожаров, один из них – из-за вражеских обстрелов, сообщили в облуправлении ГСЧС Украины в Харьковской области.".