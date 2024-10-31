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З вогню врятували чоловіка в Ізюмському районі, горів приватний будинок – ДСНС

Події 08:14   31.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
З вогню врятували чоловіка в Ізюмському районі, горів приватний будинок – ДСНС

За добу на Харківщині виникло шість пожеж, одна з них – через ворожі обстріли, повідомили в облуправлінні ДСНС України в Харківській області.

Вночі Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці у Харкові. Внаслідок обстрілу горіли квартири на 3, 5, 9 поверхах та автомобіль на загальній площі 80 м кв. Пошкоджено попередньо 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків. Загинула 1 дитина, постраждало 35 людей, з них одна дитина. Врятовано 3 особи. Зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – написали рятувальники.

А напередодні о 06:48 отримали повідомлення про пожежу у приватному будинку у селі Оскіл Ізюмського району.

“Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горить житловий будинок на площі 60 м кв. Пожежу о 09:10 ліквідовано. Під час пожежі чоловік 1992 р.н. отримав термічні опіки, якого медичні працівники госпіталізували до ЦРЛ. Причину пожежі встановлюють фахівці”, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 08:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині виникло шість пожеж, одна з них – через ворожі обстріли, повідомили в облуправлінні ДСНС України в Харківській області.".