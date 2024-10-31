В Харькове двое погибших после удара. Новые данные от Синегубова (обновлено)
По информации начальника ХОВА Олег Синегубова, ночью из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тела еще одного человека.
«Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Будет проведена экспертиза по установлению личности. Так что количество погибших увеличилось до двух человек», – написал Синегубов.
Обновлено. В 07:43 Синегубов сообщил, что информация о втором погибшем не подтвердилась.
«Найденные фрагменты тела – уже предварительно идентифицированного лица. На эту минуту один человек погиб. 34 получили ранения. Спасательная операция продолжается. Поиски усугубляются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала», – написал начальник ХОВА.
Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Погиб 11-летний ребенок, еще 30 человек пострадали. Под завалами могут быть люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 07:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олег Синегубова, ночью из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тела еще одного человека.".