В Харькове двое погибших после удара. Новые данные от Синегубова (обновлено)

По информации начальника ХОВА Олег Синегубова, ночью из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тела еще одного человека.

«Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Будет проведена экспертиза по установлению личности. Так что количество погибших увеличилось до двух человек», – написал Синегубов.

Обновлено. В 07:43 Синегубов сообщил, что информация о втором погибшем не подтвердилась.

«Найденные фрагменты тела – уже предварительно идентифицированного лица. На эту минуту один человек погиб. 34 получили ранения. Спасательная операция продолжается. Поиски усугубляются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала», – написал начальник ХОВА.

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Погиб 11-летний ребенок, еще 30 человек пострадали. Под завалами могут быть люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.