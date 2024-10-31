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У Харкові двоє загиблих після удару. Нові дані від Синєгубова (оновлено)

Події 07:06   31.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові двоє загиблих після удару. Нові дані від Синєгубова (оновлено) Фото: Олег Синєгубов/Telegram

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, вночі з-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіла ще однієї людини.

“Одна дитина загинула. З-під  завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей”, – написав Синєгубов.

Оновлено. О 07:43 Синєгубов повідомив, що інформація про другого загиблого не підтвердилася.

“Знайдені фрагменти тіла – вже попередньо ідентифікованої особи. На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення. Рятувальна операція триває. Пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу”, – сказав начальник ХОВА.

Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Загинула 11-річна дитина, ще 30 людей постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалу конструктиву будинку.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 07:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, вночі з-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіла ще однієї людини.".