У Харкові двоє загиблих після удару. Нові дані від Синєгубова (оновлено)

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, вночі з-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіла ще однієї людини.

“Одна дитина загинула. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей”, – написав Синєгубов.

Оновлено. О 07:43 Синєгубов повідомив, що інформація про другого загиблого не підтвердилася.

“Знайдені фрагменти тіла – вже попередньо ідентифікованої особи. На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення. Рятувальна операція триває. Пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу”, – сказав начальник ХОВА.

Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Загинула 11-річна дитина, ще 30 людей постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалу конструктиву будинку.