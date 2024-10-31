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15-летняя жительница Харьковщины умерла в больнице: ее изнасиловали и подожгли

Происшествия 17:29   31.10.2024
Елена Нагорная
15-летняя жительница Харьковщины умерла в больнице: ее изнасиловали и подожгли Фото: Сергей Болвинов/Facebook

15-летняя жительница Харьковщины, попавшая в больницу в тяжелом состоянии после жестокого нападения и изнасилования, умерла в реанимации в ночь на 31 октября.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что более десяти дней девочка боролась за жизнь в реанимации, но спасти ее не удалось.

Болвинов напомнил, что девочка получила страшные травмы в результате того, что ее били кирпичом, насиловали, душили и пытались сжечь, облив дизельным топливом. По версии следствия, девочка возвращалась с 17-летним соседом с дня рождения из другого села. Парень начал приставать к подруге, а когда получил отказ — напал.

Сейчас подросток под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Подозреваемому будет инкриминироваться умышленное убийство, соединенное с изнасилованием», — добавил Болвинов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летняя жительница Харьковщины, попавшая в больницу в тяжелом состоянии после жестокого нападения и изнасилования, умерла в реанимации в ночь на 31 октября.".