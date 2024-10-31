15-летняя жительница Харьковщины умерла в больнице: ее изнасиловали и подожгли

15-летняя жительница Харьковщины, попавшая в больницу в тяжелом состоянии после жестокого нападения и изнасилования, умерла в реанимации в ночь на 31 октября.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что более десяти дней девочка боролась за жизнь в реанимации, но спасти ее не удалось.

Болвинов напомнил, что девочка получила страшные травмы в результате того, что ее били кирпичом, насиловали, душили и пытались сжечь, облив дизельным топливом. По версии следствия, девочка возвращалась с 17-летним соседом с дня рождения из другого села. Парень начал приставать к подруге, а когда получил отказ — напал.

Сейчас подросток под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Подозреваемому будет инкриминироваться умышленное убийство, соединенное с изнасилованием», — добавил Болвинов.