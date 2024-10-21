Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу

За жизнь 15-летней девочки борются медики, она в реанимации. Как сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области, подросток выжила после ударов кирпичом по голове, изнасилования и даже попыток ее задушить и сжечь.

«Эта дикая история – о подростках. Девочке 15, парню 17, он первокурсник колледжа. В совместной компании они праздновали день рождения в соседнем селе, выпивали. А потом друзья подвезли обоих домой, высадили на перекрестке. Дальше они пошли пешком и возле своего дома парень попросил помочь ему открыть дверь, заманил девушку домой и начал приставать», — рассказал Болвинов.

Он добавил, что девушка отказала парню, вырвалась и побежала на улицу. Именно там и получила свои первые удары – шесть раз кирпичом по голове. Она потеряла сознание, а он потащил ее со двора на огород.

«Прямо у забора остановился – изнасиловал девушку без сознания и попытался ее задушить руками. А дальше, уже на огороде, начал сжигание – для этого облил подругу дизельным топливом. Шел дождь, зажигалка не хотела работать, пришлось идти за спичками. Наконец, одежда на девушке загорелась. Он не стал ждать, пока тело сгорит, – пошел в дом, переоделся, спрятал свои вещи за тумбочку и крепко заснул», – продолжил Болвинов.

Фигуранта разбудили крики соседей. Пострадавшую увидел мужчина из соседнего участка, когда вышел в туалет. Он узнал школьницу, позвал ее мать. Отмечается, что именно дождь спас жизнь девочке.

«Парень не может объяснить, зачем это сделал. В ту ночь дома никого не было потому, что парень живет вдвоем с отцом, тот был на ночной смене, работает охранником. Мать бросила семью, когда парню было семь лет. Это была травма, говорят родственники. А в начале российского вторжения он пережил оккупацию, и это тоже повлияло на психику, считает отец. Агрессию парень проявлял и раньше, в собственной семье – однажды ударил стеклянной бутылкой по голове собственную бабушку», — выяснили правоохранители.

Потерпевшая девочка находится в реанимации. У нее тяжелые травмы, ее пытаются спасти медики. Болвинов рассказал, что она – самая старшая в многодетной семье, отец умер. Мама воспитывает ее и троих младших братьев сама.

«Парню уже сообщили о подозрении, он задержан. Ему грозит пожизненное заключение — инкриминируем убийство, соединенное с изнасилованием. Завтра суд будет избирать ему меру пресечения, ходатайствуем о содержании под стражей без залога», — отметил Болвинов.