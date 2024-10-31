15-річна мешканка Харківщини померла в лікарні: її зґвалтували та підпалили

15-річна мешканка Харківщини, яка потрапила до лікарні у тяжкому стані після жорстокого нападу та зґвалтування, померла у реанімації у ніч проти 31 жовтня.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив, що понад десять днів дівчинка боролася за життя у реанімації, але врятувати її не вдалося.

Болвінов нагадав, що дівчинка отримала страшні травми внаслідок того, що її били цеглою, ґвалтували, душили та намагалися спалити, обливши дизельним пальним. За версією слідства, вона поверталася із 17-річним сусідом з дня народження з іншого села. Хлопець почав чіплятися до подруги, а коли отримав відмову – напав.

Нині підліток під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

“Підозрюваному буде інкриміновано умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням”, – додав Болвінов.