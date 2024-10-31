Генштаб: 21 раз атаковала наши позиции РФ на Купянском направлении, обстрелы
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг пытался наступать один раз в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ утром 31 октября.
На Купянщине враг атаковал 21 раз, уточнили в Генштабе.
«На Купянском направлении за сутки произошла 21 атака окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленой Рощи, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой, Кондрашовки и Загрызового», – сообщили в ГШ.
Под вражеские авиаобстрелы попали такие населенные пункты области: Харьков, Малые проходы, Кудеевка, Казачья Лопань, Купянск, Голубовка, Подолы и Петропавловка.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг пытался наступать один раз в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ утром 31 октября.".