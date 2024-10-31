Генштаб: 21 раз атаковала наши позиции РФ на Купянском направлении, обстрелы

На Харьковском направлении враг пытался наступать один раз в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ утром 31 октября.

На Купянщине враг атаковал 21 раз, уточнили в Генштабе.

«На Купянском направлении за сутки произошла 21 атака окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленой Рощи, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой, Кондрашовки и Загрызового», – сообщили в ГШ.

Под вражеские авиаобстрелы попали такие населенные пункты области: Харьков, Малые проходы, Кудеевка, Казачья Лопань, Купянск, Голубовка, Подолы и Петропавловка.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага.