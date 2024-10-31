Генштаб: 21 раз атакувала наші позиції РФ на Куп’янському напрямку, обстріли

На Харківському напрямку ворог намагався наступати один раз у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 31 жовтня.

На Куп’янщині ворог атакував 21 раз, уточнили у Генштабі.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового”, – повідомили у ГШ.

Під удари потрапили такі населені пункти області: Харків, Малі Проходи, Кудіївка, Козача Лопань, Куп’янськ, Голубівка, Подоли й Петропавлівка

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.