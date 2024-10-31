Генштаб: 21 раз атакувала наші позиції РФ на Куп’янському напрямку, обстріли
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку ворог намагався наступати один раз у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 31 жовтня.
На Куп’янщині ворог атакував 21 раз, уточнили у Генштабі.
“На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового”, – повідомили у ГШ.
Під удари потрапили такі населені пункти області: Харків, Малі Проходи, Кудіївка, Козача Лопань, Куп’янськ, Голубівка, Подоли й Петропавлівка
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: бои, генштаб, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог намагався наступати один раз у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 31 жовтня.".