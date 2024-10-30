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“Найголовніше – копати”: бійці під Вовчанськом готують позиції до зими (відео)

Суспільство 22:03   30.10.2024
Олена Нагорна
“Найголовніше – копати”: бійці під Вовчанськом готують позиції до зими (відео) Скриншот

Захисники з бригади «Гарт», які перебувають біля Вовчанська на Харківщині, стежать, щоб ворог не прорвав лінію оборони, а також готують свої позиції до зими.

Однією з вогневих позицій керує прикордонник із позивним «Сільпо» – до мобілізації чоловік працював керуючим супермаркетом у Київській області. Коментар пресслужбі ДПСУ він давав під звуки вибухів.

“Це ще не гучно, це тиша. Максимум було 19 приходів по нашій позиції, — пригадує захисник. — В основному з міномета. Міномет працює щодня. Вони по нас, ми по них. Спостерігаємо, щоби ворог не просунувся через нашу лінію оборони. Ну й облаштовуємо свої позиції. Бо тут ідеальних умов немає і доводиться щодня щось доповнювати. Бо, як кажуть, зима близько”.

Сільпо показав умови, в яких бійці відпочивають та підтримують гігієну. До зими на позиції хочуть облаштувати кухню. У лісі захисники зустрічають кіз, лисиць та фазанів.

“Найголовніше – це копати. Чим глибше ти закопаєшся, тим більше шансів вижити. Дрони тут 24/7 також літають. Краще ніколи не розслаблятися. Якщо розслабишся, то чекай “прильоту”. Постійно якісь скиди. Ідеш на позиції – теж дивись уважно, точніше слухай. Якщо чуєш якийсь підозрілий звук, то краще постій трошки. Почекають, кого будеш міняти. Головне – вберегти життя особового складу”, – поділився своїми реаліями керівник позиції.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 22:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники з бригади «Гарт», які перебувають біля Вовчанська на Харківщині, стежать, щоб ворог не прорвав лінію оборони, а також готують свої позиції до зими".