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«Самое главное — копать»: бойцы под Волчанском готовят позиции к зиме (видео)

Общество 22:03   30.10.2024
Елена Нагорная
«Самое главное — копать»: бойцы под Волчанском готовят позиции к зиме (видео) Скриншот

Защитники из бригады «Гарт», которые находятся возле Волчанска на Харьковщине, следят, чтобы враг не прорвал линию обороны, а также готовят свои позиции к зиме.

Одной из огневых позиций руководит пограничник с позывным «Сильпо» — до мобилизации мужчина работал управляющим супермаркетом в Киевской области. Комментарий пресс-службе ГПСУ он давал под звуки взрывов.

«Это еще не громко, это тишина. Максимум было 19 приходов по нашей позиции, — вспоминает защитник. — В основном из миномета. Миномет работает каждый день. Они по нам, мы по ним. Наблюдаем, чтобы враг не продвинулся через нашу линию обороны. Ну и обустраиваем свои позиции. Потому что здесь идеальных условий нет и приходится каждый день что-то дополнять. Как говорится, зима близко».

Сильпо показал условия, в которых бойцы отдыхают и поддерживают гигиену. К зиме на позиции хотят обустроить кухню. В лесу защитники встречают коз, лисиц и фазанов.

«Самое главное — это копать. Чем глубже ты закопаешься, тем больше шансов выжить. Дроны здесь 24/7 также летают. Лучше никогда не расслабляться. Если расслабишься, то жди «прилета». Постоянно какие-то сбросы. Идешь на позиции — тоже смотри внимательно, точнее слушай. Если слышишь какой-то подозрительный звук, то лучше постой немножко. Подождут, кого будешь менять. Главное — сберечь жизни личного состава», — поделился Сильпо своими реалиями.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 22:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники из бригады «Гарт», которые находятся возле Волчанска на Харьковщине, следят, чтобы враг не прорвал линию обороны, а также готовят свои позиции к зиме".