«Самое главное — копать»: бойцы под Волчанском готовят позиции к зиме (видео)
Защитники из бригады «Гарт», которые находятся возле Волчанска на Харьковщине, следят, чтобы враг не прорвал линию обороны, а также готовят свои позиции к зиме.
Одной из огневых позиций руководит пограничник с позывным «Сильпо» — до мобилизации мужчина работал управляющим супермаркетом в Киевской области. Комментарий пресс-службе ГПСУ он давал под звуки взрывов.
«Это еще не громко, это тишина. Максимум было 19 приходов по нашей позиции, — вспоминает защитник. — В основном из миномета. Миномет работает каждый день. Они по нам, мы по ним. Наблюдаем, чтобы враг не продвинулся через нашу линию обороны. Ну и обустраиваем свои позиции. Потому что здесь идеальных условий нет и приходится каждый день что-то дополнять. Как говорится, зима близко».
Сильпо показал условия, в которых бойцы отдыхают и поддерживают гигиену. К зиме на позиции хотят обустроить кухню. В лесу защитники встречают коз, лисиц и фазанов.
«Самое главное — это копать. Чем глубже ты закопаешься, тем больше шансов выжить. Дроны здесь 24/7 также летают. Лучше никогда не расслабляться. Если расслабишься, то жди «прилета». Постоянно какие-то сбросы. Идешь на позиции — тоже смотри внимательно, точнее слушай. Если слышишь какой-то подозрительный звук, то лучше постой немножко. Подождут, кого будешь менять. Главное — сберечь жизни личного состава», — поделился Сильпо своими реалиями.
Читайте также: Из ада к мирной жизни: как в Харькове ветераны помогают побратимам (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, оборона, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Самое главное — копать»: бойцы под Волчанском готовят позиции к зиме (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 22:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники из бригады «Гарт», которые находятся возле Волчанска на Харьковщине, следят, чтобы враг не прорвал линию обороны, а также готовят свои позиции к зиме".