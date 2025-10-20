Live
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова

Общество 21:21   20.10.2025
Оксана Якушко
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова Фото: Светлана Горбунова-Рубан / Фейсбук

Экс-заместитель Игоря Терехова Светлана Горбунова-Рубан возглавила коммунальное учреждение «Консультативно-кризисный центр «Ответственное родительство», сообщает ХАЦ.

О том, что Светлана Горбунова-Рубан уходит с должности заместителя Харьковского городского головы, но не планирует отдыхать, она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я еще поработаю, я хочу завершить проект, который не дала реализовать война. Этот проект направлен на помощь семьям с детьми. Есть понимание о том, что нужно сделать. Есть желание сделать это лучше. И есть команда единомышленников», – написала Светлана Горбунова-Рубан.

ХАЦ выяснили, что 14 октября, Горбунова-Рубан сразу после увольнения получила другую должность.

«Того же 14 октября городской голова Харькова подписал распоряжение о назначении Светланы Горбуновой-Рубан руководителем коммунального учреждения «Консультативно-кризисный центр «Ответственное родительство», – сообщил ХАЦ.

Ранее на этой должности работала внучка Светланы Горбуновой-Рубан – Анна, которая теперь будет в горсовете заместителем директора департамента-начальника управления менеджмента и маркетинга в сфере спорта департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Читайте также: «Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину

Автор: Оксана Якушко
