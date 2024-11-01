Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет

370 тысяч жителей Харькова — получатели пенсии, сообщила МГ «Объектив» вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. При этом она утверждает: пенсионеры с войной изменились, они стали активнее и работают.

Визуально пожилых людей на улицах Харькова, в транспорте и супермаркетах с началом полномасштабного вторжения РФ, стало больше, чем молодежи. Статистика частично подтверждает эту тенденцию: из 1,1-1,2 млн населения города 370 тысяч (треть) — пенсионеры. В мэрии признают: в городе преобладает возрастная группа 60+. При этом заместитель городского головы, отвечающая за «социалку» и медицину, не соглашается с формулировкой «город постарел».

«Ситуация изменилась, но и люди изменились. Люди пенсионного возраста стали активнее, чем были в мирное время. Они себе не очень позволяют сейчас просто получать пенсию. Во-первых – она очень мала для того, чтобы на нее жить. А вы видите, какая инфляция, как растут цены на продукты питания, поэтому все подыскивают себе какую-нибудь работу. И кто хочет – тот находит. У нас люди работают: и убирают дворы, и дежурными работают. Люди, которых мы проводили на пенсию, пришли к нам работать. Сказать прямо что город стареет физически – это будет неправильно, статистически – да, согласно этим оценкам, а физически нет», — сказала вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан в комментарии МГ «Объектив».

Она отметила: «У нас сегодня 70 – это уже не возраст. 75 мы еще работаем. Ну, поближе к 80, может, выйдем на пенсию. Есть и 90, и 94 очень активные люди, есть даже те, которым 100».