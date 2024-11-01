Рабочие боятся ТЦК: что тормозит восстановление домов в Харькове
В мэрии рассказали, что восстановление домов в Харькове затормозилось «из-за ТЦК» – рабочие боятся призыва и за свою жизнь.
«Что касается работы в этом году – это примерно 100 домов, которые находятся сейчас на стадии восстановления, к сожалению, есть некоторые проблемы из-за ТЦК. У нас это большая проблема. Понимаем, что идет война, но на сегодняшний момент немного остановились работы, потому что люди боятся за свою жизнь – призыв, ТЦК, все это, к сожалению, влияет. Что касается финансов по домам – с начала года было выделено 104 миллиона на дома, которые сегодня восстанавливаются. Один из них вы все видели по всем Телеграмм-каналам – это дом на Ужвий», – сказал директор Департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского городского совета Константин Лыска.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 11:26;
Корреспондент Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии рассказали, что восстановление домов в Харькове затормозилось «из-за ТЦК» – рабочие боятся призыва и за свою жизнь.".