Рабочие боятся ТЦК: что тормозит восстановление домов в Харькове

В мэрии рассказали, что восстановление домов в Харькове затормозилось «из-за ТЦК» – рабочие боятся призыва и за свою жизнь.

«Что касается работы в этом году – это примерно 100 домов, которые находятся сейчас на стадии восстановления, к сожалению, есть некоторые проблемы из-за ТЦК. У нас это большая проблема. Понимаем, что идет война, но на сегодняшний момент немного остановились работы, потому что люди боятся за свою жизнь – призыв, ТЦК, все это, к сожалению, влияет. Что касается финансов по домам – с начала года было выделено 104 миллиона на дома, которые сегодня восстанавливаются. Один из них вы все видели по всем Телеграмм-каналам – это дом на Ужвий», – сказал директор Департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского городского совета Константин Лыска.