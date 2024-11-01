Live
  • Пт 01.11.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Рабочие боятся ТЦК: что тормозит восстановление домов в Харькове

Общество 11:26   01.11.2024
Елена Нагорная
Николь Костенко-Лагутина
Рабочие боятся ТЦК: что тормозит восстановление домов в Харькове

В мэрии рассказали, что восстановление домов в Харькове затормозилось «из-за ТЦК» – рабочие боятся призыва и за свою жизнь.

«Что касается работы в этом году – это примерно 100 домов, которые находятся сейчас на стадии восстановления, к сожалению, есть некоторые проблемы из-за ТЦК. У нас это большая проблема. Понимаем, что идет война, но на сегодняшний момент немного остановились работы, потому что люди боятся за свою жизнь – призыв, ТЦК, все это, к сожалению, влияет. Что касается финансов по домам – с начала года было выделено 104 миллиона на дома, которые сегодня восстанавливаются. Один из них вы все видели по всем Телеграмм-каналам – это дом на Ужвий», – сказал директор Департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского городского совета Константин Лыска.

Читайте также: Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов

Автор: Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 1.11: вечерний удар по Харькову, ночные взрывы
Новости Харькова — главное 1.11: вечерний удар по Харькову, ночные взрывы
01.11.2024, 12:02
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
31.10.2024, 20:20
Рабочие боятся ТЦК: что тормозит восстановление домов в Харькове
Рабочие боятся ТЦК: что тормозит восстановление домов в Харькове
01.11.2024, 11:26
Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов
Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов
01.11.2024, 08:42
Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»
Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»
01.11.2024, 07:27
В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина
В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина
01.11.2024, 11:47

Новости по теме:

11:47
В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина
11:26
Рабочие боятся ТЦК: что тормозит восстановление домов в Харькове
10:45
Соцпомощь жители Харьковщины смогут получать в мобильных хабах. Где их откроют
10:15
Коваленко: РФ закрепляется около Оскола, на Купянск будут давить с трех сторон
09:53
На Салтовке сегодня не будут ходить трамваи, транспорт поменяет маршрут

Вы читали новость: «Рабочие боятся ТЦК: что тормозит восстановление домов в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии рассказали, что восстановление домов в Харькове затормозилось «из-за ТЦК» – рабочие боятся призыва и за свою жизнь.".