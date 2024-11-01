Live
  • Пт 01.11.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов

Происшествия 08:42   01.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что планируют отроить подъезд, куда в ночь на 31 октября «прилетел» российский КАБ.  

«Там сейчас проводим экспертные работы. Пытаемся сделать все, чтобы основные подъезды были уже с теплом, водой, электроснабжением, газоснабжением, закрыли контуры практически, поэтому люди имеют возможность там жить. Что касается того подъезда, где было прямое попадание, то да, мы будем разбирать. Сейчас будет проект решения относительно того, как будем это делать. Нужно сделать так, чтобы не было разрушения. Поэтому будем работать для того, чтобы отстроить как можно быстрее этот подход и дать возможность людям более-менее нормально жить», – сказал Терехов.

Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районеПогиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. 15-летнего мальчика, которого искали с момента «прилета» по 9-этажке, обнаружили под завалами.

Читайте также: Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 1.11: вечерний удар по Харькову, ночные взрывы
Новости Харькова — главное 1.11: вечерний удар по Харькову, ночные взрывы
01.11.2024, 08:30
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
31.10.2024, 20:20
Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»
Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»
01.11.2024, 07:27
15-летняя жительница Харьковщины умерла в больнице: ее изнасиловали и подожгли
15-летняя жительница Харьковщины умерла в больнице: ее изнасиловали и подожгли
31.10.2024, 17:29
Горсовет Харькова собирают на внеочередную сессию: зачем такая срочность
Горсовет Харькова собирают на внеочередную сессию: зачем такая срочность
29.10.2024, 10:15
Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов
Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов
01.11.2024, 08:42

Новости по теме:

01:31
«Следующий удар ожидаем примерно в четыре утра» — глава Нацполиции Харьковщины
23:44
Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский
23:02
КАБ попал в многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие — Терехов
12:05
Четыре КАБа ударили утром по Харьковщине: где упали авиабомбы (фото)
21:15
Взрывы в Харькове — россияне атаковали центр города КАБами

Вы читали новость: «Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что планируют отроить подъезд, куда в ночь на 31 октября «прилетел» российский КАБ.  ".