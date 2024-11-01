Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что планируют отроить подъезд, куда в ночь на 31 октября «прилетел» российский КАБ.
«Там сейчас проводим экспертные работы. Пытаемся сделать все, чтобы основные подъезды были уже с теплом, водой, электроснабжением, газоснабжением, закрыли контуры практически, поэтому люди имеют возможность там жить. Что касается того подъезда, где было прямое попадание, то да, мы будем разбирать. Сейчас будет проект решения относительно того, как будем это делать. Нужно сделать так, чтобы не было разрушения. Поэтому будем работать для того, чтобы отстроить как можно быстрее этот подход и дать возможность людям более-менее нормально жить», – сказал Терехов.
Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Погиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. 15-летнего мальчика, которого искали с момента «прилета» по 9-этажке, обнаружили под завалами.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что планируют отроить подъезд, куда в ночь на 31 октября «прилетел» российский КАБ. ".