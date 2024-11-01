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Що буде з обстріляним будинком на Салтівці, розповів Терехов

Події 08:42   01.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що буде з обстріляним будинком на Салтівці, розповів Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що планують відбудувати під’їзд, куди в ніч на 31 жовтня “прилетів” російський КАБ.  

“Там зараз проводимо експертні роботи. Намагаємося зробити все, щоб основні підʼїзди були вже з теплом, з водою, з електропостачанням, із газопостачанням, закрили контури практично, тому люди мають можливість там жити. Що стосується того під’їзду, де було пряме влучання, то так, ми будемо розбирати. Зараз буде проєктне рішення щодо того, як будемо це робити. Потрібно зробити так, аби не було руйнування. Тому будемо працювати для того, щоб відбудувати якнайшвидше цей під’їзд і дати можливість людям більш-менш нормально жити”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Загинула 12-річна дитина, ще 34 особи постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалення конструктиву вдома. 15-річного хлопчика, якого шукали з моменту прильоту по 9-поверхівці, виявили під завалами.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що планують відбудувати під’їзд, куди в ніч на 31 жовтня “прилетів” російський КАБ.  ".