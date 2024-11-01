Увечері РФ вдарила по Харкову: у прокуратурі розповіли, куди “прилетіло”

Напередодні о 21:00 росіяни обстріляли Дергачі та Харків, повідомили в обласній прокуратурі.

“У Дергачах – влучання по цивільному підприємству. Внаслідок вибуху троє осіб отримали тілесні ушкодження. У Харкові – влучання по Київському району, влучання по цивільній житловій забудові. Внаслідок вибуху було суттєво пошкоджене приватне домоволодіння. Травмованих на місці немає. Зараз здійснюється огляд місця події та вилучення уламків боєприпасу, тип якого буде в подальшому встановлюватися. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 438 ККУ – це “порушення законів та звичаїв війни”, – сказав речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.