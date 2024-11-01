Увечері РФ вдарила по Харкову: у прокуратурі розповіли, куди “прилетіло”
Фото: Харківська обласна прокуратура
Напередодні о 21:00 росіяни обстріляли Дергачі та Харків, повідомили в обласній прокуратурі.
“У Дергачах – влучання по цивільному підприємству. Внаслідок вибуху троє осіб отримали тілесні ушкодження. У Харкові – влучання по Київському району, влучання по цивільній житловій забудові. Внаслідок вибуху було суттєво пошкоджене приватне домоволодіння. Травмованих на місці немає. Зараз здійснюється огляд місця події та вилучення уламків боєприпасу, тип якого буде в подальшому встановлюватися. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 438 ККУ – це “порушення законів та звичаїв війни”, – сказав речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Читайте також: Вибух чули у Харкові: Повітряні сили попереджали про атаку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Увечері РФ вдарила по Харкову: у прокуратурі розповіли, куди “прилетіло”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 07:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні о 21:00 росіяни обстріляли Дергачі та Харків, повідомили в обласній прокуратурі.".