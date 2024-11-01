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Увечері РФ вдарила по Харкову: у прокуратурі розповіли, куди “прилетіло”

Події 07:27   01.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Увечері РФ вдарила по Харкову: у прокуратурі розповіли, куди “прилетіло” Фото: Харківська обласна прокуратура

Напередодні о 21:00 росіяни обстріляли Дергачі та Харків, повідомили в обласній прокуратурі.

У Дергачах – влучання по цивільному підприємству. Внаслідок вибуху троє осіб отримали тілесні ушкодження. У Харкові – влучання по Київському району, влучання по цивільній житловій забудові. Внаслідок вибуху було суттєво пошкоджене приватне домоволодіння. Травмованих на місці немає. Зараз здійснюється огляд місця події та вилучення уламків боєприпасу, тип якого буде в подальшому встановлюватися. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 438 ККУ – це “порушення законів та звичаїв війни”, – сказав речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Читайте також: Вибух чули у Харкові: Повітряні сили попереджали про атаку

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні о 21:00 росіяни обстріляли Дергачі та Харків, повідомили в обласній прокуратурі.".