Вибух чули в Харкові: Повітряні сили попереджали про атаку
Близько 02:30 у Харкові пролунав вибух. Офіційної інформації про “приліт” поки що немає.
Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ інформували про запуски КАБів російською тактичною авіацією.
А також – закликали мешканців Харкова перейти до укриття.
Станом на – 02:40 керівництво міста та області поки не повідомляло подробиць про “приліт”.
Нагадаємо, близько 21:00 31 жовтня авіація РФ скинула КАБи на Дергачі та околиці Харкова. Постраждали дві особи – співробітники місцевого підприємства: у 39-річного чоловіка поранення від уламків скла, у 65-річного – гостра реакція на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 02:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 02:30 у Харкові пролунав вибух. Офіційної інформації про “приліт” поки що немає".