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Вибух чули в Харкові: Повітряні сили попереджали про атаку

Події 02:41   01.11.2024
Оксана Горун
Вибух чули в Харкові: Повітряні сили попереджали про атаку

Близько 02:30 у Харкові пролунав вибух. Офіційної інформації про “приліт” поки що немає.

Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ інформували про запуски КАБів російською тактичною авіацією.

А також – закликали мешканців Харкова перейти до укриття.

Станом на – 02:40 керівництво міста та області поки не повідомляло подробиць про “приліт”.

Нагадаємо, близько 21:00 31 жовтня авіація РФ скинула КАБи на Дергачі та околиці Харкова. Постраждали дві особи – співробітники місцевого підприємства: у 39-річного чоловіка поранення від уламків скла, у 65-річного – гостра реакція на стрес.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Вибух чули в Харкові: Повітряні сили попереджали про атаку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 02:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 02:30 у Харкові пролунав вибух. Офіційної інформації про “приліт” поки що немає".