Вибух чули в Харкові: Повітряні сили попереджали про атаку

Близько 02:30 у Харкові пролунав вибух. Офіційної інформації про “приліт” поки що немає.

Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ інформували про запуски КАБів російською тактичною авіацією.

А також – закликали мешканців Харкова перейти до укриття.

Станом на – 02:40 керівництво міста та області поки не повідомляло подробиць про “приліт”.

Нагадаємо, близько 21:00 31 жовтня авіація РФ скинула КАБи на Дергачі та околиці Харкова. Постраждали дві особи – співробітники місцевого підприємства: у 39-річного чоловіка поранення від уламків скла, у 65-річного – гостра реакція на стрес.