Взрыв слышали в Харькове: Воздушные силы предупреждали об атаке

Около 02:30 в Харькове прогремел взрыв. Официальной информации о «прилете» пока нет.

Перед взрывом Воздушные силы ВСУ информировали о пусках КАБов российской тактической авиацией.

А также — призывали жителей Харькова перейти в укрытия.

По состоянию на — 02:40 руководство города и области пока не сообщало подробности о «прилете».

Напомним, около 21:00 31 октября авиация РФ сбросила КАБы на Дергачи и окрестности Харькова. Пострадали два человека — сотрудники местного предприятия: у 39-летнего мужчины ранения от осколков стекла, у 65-летнего — острая реакция на стресс.