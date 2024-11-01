Взрыв слышали в Харькове: Воздушные силы предупреждали об атаке
Около 02:30 в Харькове прогремел взрыв. Официальной информации о «прилете» пока нет.
Перед взрывом Воздушные силы ВСУ информировали о пусках КАБов российской тактической авиацией.
А также — призывали жителей Харькова перейти в укрытия.
По состоянию на — 02:40 руководство города и области пока не сообщало подробности о «прилете».
Напомним, около 21:00 31 октября авиация РФ сбросила КАБы на Дергачи и окрестности Харькова. Пострадали два человека — сотрудники местного предприятия: у 39-летнего мужчины ранения от осколков стекла, у 65-летнего — острая реакция на стресс.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 02:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 02:30 в Харькове прогремел взрыв. Официальной информации о «прилете» пока нет".