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Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»

Происшествия 07:27   01.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело» Фото: Харьковская областная прокуратура

Накануне в 21:00 россияне обстреляли Дергачи и Харьков, сообщили в областной прокуратуре.

«В Дергачах – попадание по гражданскому предприятию. В результате взрыва три человека получили телесные повреждения. В Харькове – попадание по Киевскому району, удар по гражданской жилой застройке. В результате взрыва было существенно повреждено частное домовладение. Травмированных на месте нет. В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия и извлечение обломков боеприпаса, тип которого будет в дальнейшем устанавливаться. По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство по части первой статьи 438 УКУ – это «нарушение законов и обычаев войны», – сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне в 21:00 россияне обстреляли Дергачи и Харьков, сообщили в областной прокуратуре.".