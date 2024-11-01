Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»
Фото: Харьковская областная прокуратура
Накануне в 21:00 россияне обстреляли Дергачи и Харьков, сообщили в областной прокуратуре.
«В Дергачах – попадание по гражданскому предприятию. В результате взрыва три человека получили телесные повреждения. В Харькове – попадание по Киевскому району, удар по гражданской жилой застройке. В результате взрыва было существенно повреждено частное домовладение. Травмированных на месте нет. В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия и извлечение обломков боеприпаса, тип которого будет в дальнейшем устанавливаться. По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство по части первой статьи 438 УКУ – это «нарушение законов и обычаев войны», – сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 07:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне в 21:00 россияне обстреляли Дергачи и Харьков, сообщили в областной прокуратуре.".