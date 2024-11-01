Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»

Накануне в 21:00 россияне обстреляли Дергачи и Харьков, сообщили в областной прокуратуре.

«В Дергачах – попадание по гражданскому предприятию. В результате взрыва три человека получили телесные повреждения. В Харькове – попадание по Киевскому району, удар по гражданской жилой застройке. В результате взрыва было существенно повреждено частное домовладение. Травмированных на месте нет. В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия и извлечение обломков боеприпаса, тип которого будет в дальнейшем устанавливаться. По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство по части первой статьи 438 УКУ – это «нарушение законов и обычаев войны», – сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.